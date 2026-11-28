BAGNO DI GAVORRANO – Sfida inedita tra Follonica Gavorrano e Progresso, che si affronteranno domani domenica alle 14.30 sul terreno di gioco del Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano in vista della 14esima giornata. La formazione emiliana di Castel Maggiore ha approcciato quest’anno al girone E di Serie D ottenendo nelle prime 13 giornate 8 punti, trovandosi al momento in penultima posizione, dopo aver ottenuto finora due vittorie, due pareggi e nove sconfitte, con 8 gol segnati e 24 subiti.

Nell’ultimo incontro casalingo con il San Donato Tavarnelle è arrivato un pareggio a reti bianche, mentre per il Follonica Gavorrano la difficile gara esterna con il Tau Altopascio ha portato i tre punti con una roboante prestazione e ben 6 gol segnati, con la terza posizione mantenuta a pari merito con il Siena a quota 25 punti.

Per i ragazzi di Manni le vittorie sono così sei, con sette pareggi e zero sconfitte, che ne fanno l’ultima squadra rimasta imbattuta nel girone dopo la sconfitta del Prato a Scandicci.

I biancorossoblù aggiornano così il bottino dei gol segnati salendo a quota 23, con 11 gol subiti.

Ottimo anche il ruolino di Antonino Pino, che con la doppietta di Altopascio sale in vetta alla classifica marcatori a quota 9, uno in più di Ciofi del Siena e due più di Dionisi della Lucchese.

Il tecnico minerario analizza così il prossimo incontro: “Il Progresso è una squadra che conosco poco. Abbiamo visto che ha fatto fatica all’inizio, ha cambiato allenatore e sta lottando con le unghie e coi denti per rimanere aggrappata alla salvezza. Probabilmente è la partita peggiore da fare dopo una gara così eclatante, soprattutto nel risultato. Anche vincere uno a zero avrebbe avuto la stessa dimensione per me. Forse i gol sono eccessivi, però ci siamo arrivati, li abbiamo fatti e ce li siamo portati a casa. Siamo felici, ma mettiamo la testa completamente al Progresso. Sarà sicuramente una partita complicata”.