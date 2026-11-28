GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto dopo aver rispettato i pronostici della vigilia, qualificandosi per la finale Intergirone della Coppa Italia, si tuffa domani domenica alle 18 nel campionato di serie B, sfidando il Viareggio Hockey (foto d’archivio u&emmedigi).

Per il sodalizio del presidente Stefano Osti è arrivato insomma il momento più atteso e importante, dopo aver dato il via, a inizio luglio, a un nuovo corso, decidendo di rinunciare alla massima serie e di ripartire dalla serie B con un bilancio più sostenibile. I ragazzi di Massimo Mariotti, che hanno vinto sette delle otto partite di riscaldamento in Coppa (l’ultima contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio che ha permesso di superare il turno), si presentano all’appuntamento contro il Viareggio Hockey ben preparati, pronti a qualsiasi ostacolo che si presenti di fronte.

La formazione versiliese, allenata da Francesco Limena, scende in Maremma dopo un cammino comunque brillante in Coppa Italia,con tredici punti, che si è interrotto solamente nel gara di recupero contro il Cgc Viareggio, che ha deciso la seconda formazione ammessa alla quello che ha giocato domenica scorsa. fase Intergirone. Un quintetto dunque da prendere con le dovute cautele per evitare sorprese. Ma in tal senso, Mariotti nell’ottimo percorso effettuato prima del debutto in campionato ha sempre rispettato l’avversario, senza mai sottovalutare ed anzi motivando a dovere il gruppo per avere sempre il massimo.

Nella gara di ritorno di domenica scorsa, Pablo Saavedra e compagni hanno dimostrato di essere pronti per questa nuova avventura, che, nelle intenzioni del mister e della società dovrebbe concludersi almeno con la conquista di un posto nelle Final Six che garantiscono alle vincenti la possibilità essere promosse in serie A2, il primo passo per il circolo pattinatori della rinascita.

L’allenatore di Massimo Mariotti per questo esordio in campionato avrà disposizione tutto l’organico, quello che ha giocato domenica scorsa.

I convocati: Squarcia, Riva; Saavedra, Paghi, Cardi, Giusti, Brunelli, Bianchi, Giabbani, Perfetti.

Il programma della 1a giornata nel girone E di serie B: Pumas Viareggio-Rotellistica Camaiore B, Academy Camaiore-CGC Viareggio, Startit Prato-Blue factor Castiglione, C.P. Grosseto-Viareggio Hockey (arbitro Luca Molli).