FIRENZE. Arriva un importante riconoscimento nazionale per “Riflessioni dalla Maremma”, il volume di Carlo Vellutini, con fotografie di Cesare Moroni, pubblicato da Moroni Editore. Il libro ha ottenuto la Segnalazione d’Onore alla 43ª edizione del Premio Firenze, prestigiosa manifestazione culturale organizzata dal Centro Culturale Firenze-Europa “Mario Conti”.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, uno dei luoghi simbolo della cultura e della storia italiana, alla presenza di autori provenienti da tutta la penisola. L’edizione 2026 del Premio ha registrato una partecipazione particolarmente significativa, con 598 opere in concorso.

Il riconoscimento assume un significato speciale non solo per il valore culturale dell’opera, ma anche per la sua finalità solidale. Il ricavato della vendita del libro viene infatti devoluto alla Lilt di Grosseto, contribuendo a sostenere le attività di prevenzione, assistenza e sensibilizzazione portate avanti dall’associazione sul territorio.

Attraverso testi e immagini, “Riflessioni dalla Maremma” racconta il territorio maremmano nei suoi aspetti storici, paesaggistici e identitari, offrendo al lettore uno sguardo autentico su una terra ricca di tradizioni, memoria e bellezza. Le fotografie di Cesare Moroni dialogano con i contenuti del volume, costruendo un percorso in cui parole e immagini si completano a vicenda, restituendo il fascino e l’unicità della Maremma.

Un volume che unisce passione per la Maremma e sostegno alla Lilt

«Ricevere una Segnalazione d’Onore al Premio Firenze è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per me un risultato particolarmente significativo – afferma Carlo Vellutini – Dopo tre fortunate partecipazioni nella categoria della narrativa, questa era la mia prima esperienza nella sezione dedicata alla saggistica. Vedere premiato un lavoro che nasce dall’amore per la Maremma e che, allo stesso tempo, sostiene concretamente la Lilt di Grosseto, rende questo riconoscimento ancora più prezioso. È una gratificazione che desidero condividere con Cesare Moroni, che ne è anche l’editore, e con tutti coloro che hanno creduto nel progetto».

Soddisfazione viene espressa anche da Cesare Moroni. «Il Premio Firenze rappresenta uno dei riconoscimenti culturali più prestigiosi e longevi del panorama nazionale. Essere segnalati da una giuria qualificata, composta da personalità del mondo della cultura e della letteratura, significa vedere riconosciuta la qualità del lavoro svolto. Questo risultato conferma il valore di un’opera che unisce ricerca, divulgazione e attenzione al territorio».