GROSSETO – Il sole accompagnerà il fine settimana in Maremma. Sabato 28 novembre il cielo sarà in prevalenza sereno, con vento da nord-est e massime intorno ai 12 gradi in pianura. Domenica 29 novembre il tempo resterà asciutto, con una mattina più fresca e massime in lieve rialzo. Sul mare il vento sarà più sostenuto nel settore del Giglio, dove il moto ondoso aumenterà tra sabato sera e le prime ore di domenica.

Sabato 28 novembre, sole e grecale

LaMMA prevede cielo sereno per gran parte della giornata a Grosseto, con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature di riferimento per la pianura sono comprese tra 6 e 12 gradi. Il vento da nord-est sarà a tratti moderato. Nel quadro regionale sono previste raffiche fino a 40–50 chilometri orari, con rinforzi sui rilievi e lungo la costa centro-meridionale.

Nel settore del Giglio il mare resterà mosso fino al pomeriggio e diventerà molto mosso in serata, con raffiche da nord-est fino a 25 nodi. Nel settore di Pianosa LaMMA indica invece mare poco mosso nel corso della giornata. Il bollettino del Centro funzionale regionale emesso venerdì 27 novembre alle 12.25 indica nessuna criticità per sabato 28. Bollettino del Centro funzionale regionale.

Domenica 29 novembre, sole e minime intorno ai 5 gradi

A Grosseto il cielo resterà in prevalenza sereno e le previsioni di 3BMeteo non indicano precipitazioni. In pianura le temperature andranno indicativamente da 5 a 13 gradi, con vento da nord-nordest. Sul mare, al largo del Giglio, il moto ondoso è previsto in attenuazione da molto mosso nella notte a mosso dal mattino. Le raffiche da nord potranno raggiungere 30 nodi tra la notte e la mattina, per poi calare nel pomeriggio. In serata è possibile qualche velatura. Il bollettino consultato copre fino a sabato. Per domenica occorre consultare il successivo aggiornamento regionale. Mappa regionale delle allerte.

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