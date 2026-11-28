GROSSETO. Un mercato natalizio con i banchi disposti a macchia di leopardo, ampi spazi vuoti tra una postazione e l’altra, sono i principali motivi che non convincono molti ambulanti a partecipare alle domeniche straordinarie. La preoccupazione, espressa da alcuni operatori del mercato settimanale del giovedì a Grosseto, guarda con perplessità all’organizzazione delle domeniche di dicembre. Per questo alcuni ambulanti chiedono all’amministrazione comunale di rivedere le modalità con cui viene organizzato l’appuntamento festivo.

«Dispiace arrivare a questo punto. È stata tolta anche una domenica, mentre prima erano tre. Ma soprattutto non è stato organizzato niente di quello che era stato promesso», raccontano alcuni operatori.

Anche se la domenica in meno è frutto di un accordo con le associazioni di categoria e non propriamente avvertita come una grave criticità, la problematica principale che alcuni ambulanti vogliono porre all’attenzione dell’amministrazione e dei cittadini, riguarda il numero degli operatori che decideranno di essere presenti, e soprattutto il modo in cui, in base a questo numero, verranno distribuiti gli spazi.

«Se i banchi sono meno, ci si poteva organizzare per raggrupparli tutti in una via o in una piazza, senza farli stare per forza nei soliti stalli. Altrimenti se da 120 passiamo a 69 partecipanti, ci ritroveremo sicuramente con un mercato a macchia di leopardo, con evidenti vuoti nelle piazze e nelle strade. E questo non è certo un bel biglietto da visita per la città, soprattutto sotto Natale».

«Non è il mercato o la città a non essere appetibile, è l’organizzazione che lascia a desiderare. Incassa solo il Comune con le multe»

Una situazione che, secondo i commercianti, rischia di scoraggiare ulteriormente la partecipazione. «Reputiamo scorretto sentir dire da alcuni che queste situazioni si vengono a creare perché il mercato di Grosseto o la città non sono appetibili – dicono alcuni operatori – Il punto è che gli ambulanti devono essere messi nelle condizioni di spostarsi e di trovare un motivo per farlo. Chi abita più lontano, magari in un’altra provincia, deve come minimo valutare se valga la pena affrontare il viaggio. Con i costi del carburante di oggi, partecipare a una domenica di mercato che rischia di presentarsi con pochi banchi sparsi è comunque un rischio più grande che parteciparci a giorni come il classico giovedì».

«A Livorno, per esempio, il Comune organizza iniziative che coinvolgono anche i bambini e animano la giornata. Lo stesso accade a Siena – ricorda una degli ambulanti – Se in altre città trovi un evento, un’organizzazione e un contesto che richiamano le persone, costruisci un qualcosa che agevola la presenza, è chiaro che un ambulante può essere più invogliato a partecipare lì piuttosto che in un mercato che rischia di essere deserto. A Grosseto, con queste premesse, cosa dovrebbe convincerlo a partire da lontano?».

«A Grosseto si rischia che ricapiti come già successo, che ci siano zone intere mezze vuote, con ambulanti che non possono abbandonare lo stallo che gli è stato assegnato per aggregarsi agli altri – proseguono – E in alcuni casi il solo che incasserà sarà il Comune che porta via le auto rimaste parcheggiate nelle zone con divieto di sosta e fa le multe. Così passa quasi l’idea che sia colpa degli ambulanti. Le auto invece in molte zone potrebbero rimanere in sosta tranquillamente, perché con meno banchi alcune aree potrebbero benissimo servire meglio il mercato con posti auto vicini ai banchi e non essere zone di multa».

La proposta: mercato su adesione

Tra le richieste avanzate dagli operatori c’è quella di introdurre un sistema di partecipazione su adesione preventiva, seguendo un modello già sperimentato in altre città, come Piombino. Probabilmente però, difficilmente percorribile a Grosseto.

«A Piombino raccolgono le adesioni degli ambulanti uno per uno. Ognuno può scegliere il giorno in cui essere presente, pagando una quota, e il Comune sa in anticipo quanti operatori parteciperanno. In questo modo può organizzare gli spazi in maniera adeguata», dicono alcuni ambulanti.

Una soluzione che, secondo i commercianti, sarebbe stata possibile anche a Grosseto. «Ci era stato detto che il mercato sarebbe stato progettato proprio per poter funzionare anche così nelle occasioni come le domeniche pre-natalizie, anche con spazi differenti, ma poi l’amministrazione non ha proceduto in questo senso», ricordano.

«Era stato previsto dall’amministrazione un nuovo Mercato del Natale – proseguono – con 69 posteggi concentrati tra piazza Esperanto e piazza De Maria, proprio per evitare i banchi sparsi e gli spazi vuoti che si erano verificati negli anni precedenti – ricordano – L’idea era quella di creare un’area più raccolta e funzionale, lasciando libera via Ximenes. Ma poi, nei fatti, dopo averlo annunciato a fine marzo 2026, non siamo arrivati a un’organizzazione che rispondesse alle esigenze degli operatori»

Per gli ambulanti rimarrebbe congeniale contattare gli operatori con un congruo anticipo, anche attraverso una comunicazione via Pec, chiedendo chi intenda partecipare alle singole giornate. «Basterebbe organizzarsi un mese prima. Si raccolgono le adesioni, si sa quanti siamo e, se i banchi sono meno, si individua una piazza o una via dedicata. Così si evita di avere intere zone del mercato con ampi spazi scoperti e si può programmare tutto con maggiore criterio».

Per gli ambulanti, inoltre, la partecipazione dovrebbe poter essere organizzata con un sistema valido anche per più anni, senza dover ricominciare ogni volta da zero. «Poteva essere approntata un’adesione valida anche per più anni. Non necessariamente una procedura da ripetere ogni volta. Invece non è stata pensata neanche questa possibilità», ricordano rammaricati.

«Non basta mettere i banchi»

C’è poi il tema dell’animazione e del coinvolgimento del mercato in iniziative considerate fondamentali per dare un senso alle aperture festive. «Un conto è organizzare 60 banchi tutti insieme, con un evento dedicato, animazione e illuminazione – dicono alcuni ambulanti – Un altro è fare un mercato come quello che rischiamo di avere, peraltro concentrato soltanto nella mattinata. Non basta dire agli ambulanti di venire: bisogna creare anche un minimo le condizioni perché ci sia gente e perché la giornata abbia un significato».

Gli operatori lamentano una situazione che, sostengono, si trascina da tempo. «Sono dieci anni che chiediamo all’assessorato di porre rimedio. Il mercato sembra interessare soltanto quando ci sono le elezioni. Non è giusto organizzare un mercato festivo senza aiutare la zona con qualche iniziativa o con un’organizzazione seria», sostengono gli operatori.

Insomma, il timore che serpeggia tra i banchi è che, senza un cambio di passo, il risultato sia un appuntamento poco attrattivo sia per gli operatori sia per i cittadini. «Lavorare così è brutto per noi. Sembra quasi che si preferisca lasciare spazio ai centri commerciali».

La richiesta degli ambulanti è quindi quella di un intervento da parte del Comune, anche in vista delle prossime domeniche di dicembre. «Chiediamo almeno che venga individuato uno spazio specifico, dove concentrare i banchi che saranno presenti. Non vogliamo ritrovarci anche quest’anno con un mercato natalizio che, invece di essere un luogo di festa e di richiamo, dia l’impressione di una desolazione. Si può fare meglio, speriamo di poter essere ancora in tempo per organizzarsi e lavorare meglio tutti insieme».