GROSSETO – Maxirissa questa sera nella zona di via dei Mille, a Grosseto, dove due gruppi contrapposti si sono affrontati con violenza anche con bottiglie rotte.

Dieci persone coinvolte davanti a un bar

La rissa è avvenuta verso le 21. Dieci le persone coinvolte, perlopiù giovani uomini che si sono affrontati davanti ad un bar.

Quattro pattuglie separano i gruppi

Sul posto sono arrivate quattro pattuglie delle forze dell’ordine che hanno piantonato un gruppo dentro al bar in modo da separarli e calmare gli animi mentre i colleghi trattenevano quelli fuori.

Tre feriti soccorsi dai sanitari

Nella rissa sono rimaste ferite tre persone soccorse dalle ambulanze della Croce rossa e della Misericordia di Grosseto oltre che dall’automedica del 118.