TATTI. Poco più di 200 abitanti, un borgo medievale e una comunità che ha fatto della voglia di stare insieme il segreto della propria rinascita. Tatti, frazione di Massa Marittima, è stato protagonista nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, di “Bar Centrale”, il programma di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi che ogni settimana porta nelle case degli italiani le storie dei piccoli centri della penisola.

Dal paese, in collegamento con lo studio televisivo, come di solito c’è stato l’inviato Lorenzo Branchetti, affiancato da un gruppo di abitanti riuniti nel bar borgo, restituendo il ritratto di una comunità vivace, capace di guardare al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

Ad aprire il collegamento sono state le note e le voci del gruppo “Le Rose Selvatiche”, accompagnate dai piccoli Sasha e Alma. Poi le immagini e le parole del filmato introduttivo hanno presentato Tatti al pubblico nazionale. «Nel cuore della Maremma, in provincia di Grosseto, c’è Tatti, un borgo medievale che più che un paese sembra una grande famiglia», queste le parole che hanno introdotto la presentazione.

Un’immagine che ha fatto da filo conduttore all’intera trasmissione. Perché Tatti, come raccontato durante il programma, ha conosciuto negli anni le difficoltà legate allo spopolamento, ma ha saputo reagire grazie all’impegno dei suoi abitanti storici e di chi ha scelto di trasferirsi qui, contribuendo a dare nuova vita al paese.

«Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo realizzato il nostro sogno», è il messaggio che accompagna il racconto della rinascita. Un percorso fatto di iniziative, occasioni d’incontro e momenti di festa, che hanno permesso di ricostruire legami e rafforzare il senso di appartenenza. Fino a trasformare Tatti in quello che viene definito anche il “paese dei sognatori”.

Tra le curiosità emerse durante la puntata, anche il nome con cui vengono chiamati gli abitanti: i tatterini, una denominazione che non tutti conoscono, neppure in Maremma.

Le storie degli abitanti e il bar come luogo di comunità

Tra i protagonisti del collegamento c’erano Valentina, maestra di scuola elementare e mamma, accompagnata dalla madre Lori, Adriano e Mirko, camionista molto seguito anche sui social. Volti diversi, generazioni differenti, ma un comune denominatore: il legame con Tatti e la voglia di raccontare la vita del borgo.

Il bar si è trasformato così in un piccolo salotto televisivo, dove gli abitanti hanno seguito con attenzione e partecipazione gli argomenti proposti da Elisa Isoardi e dai suoi ospiti in studio. Non sono mancati momenti di confronto anche su temi di attualità e di vita quotidiana.

A intervenire è stata anche la giovane Anita, coinvolta in una discussione dedicata alle donne. Si è parlato poi di tradimento e perdono, ma anche di una vicenda che aveva fatto discutere a livello nazionale: il furto della statua dedicata a Lucio Battisti. Temi diversi, affrontati con la spontaneità di una conversazione tra persone che si conoscono e condividono gli stessi spazi e la stessa quotidianità. Tra studio e collegamento video, come se fosse un locale unico.

È proprio questa la formula di “Bar Centrale”: partire da un bar, uno dei luoghi simbolo della socialità italiana, per raccontare le persone, le loro esperienze e i cambiamenti della società. E a Tatti il programma ha trovato una comunità pronta a mettersi in gioco, senza rinunciare alla propria autenticità.

Tatti, una storia di rinascita diventata anche un film

La partecipazione alla trasmissione Rai arriva in un momento in cui il piccolo borgo è già riuscito a conquistare una ribalta ben più ampia di quella locale. La sua storia è infatti diventata anche un documentario, “Tatti, paese di sognatori”, del regista svizzero Ruedi Gerber.

Il film, della durata di 92 minuti, racconta proprio il percorso di trasformazione del paese: da luogo segnato dal declino e dall’abbandono a comunità capace di recuperare terreni, attività e relazioni grazie alla collaborazione tra residenti storici, agricoltori e nuovi arrivati.

Una storia alla quale lo stesso Gerber ha partecipato in prima persona. Trasferitosi a Tatti circa trent’anni fa, il regista è diventato anche imprenditore locale, dedicandosi alla produzione di olio e vino biodinamico. Il documentario che lo vede regista è stato presentato nel 2026 e distribuito nelle sale italiane dal 9 aprile e mette su schermo come Tatti abbia provato a costruire una strada diversa, puntando sulla partecipazione e sulla capacità di fare comunità.

E così, tra una canzone, una chiacchierata e una discussione, il borgo maremmano ha avuto l’occasione di mostrare all’Italia, questa volta in tv, il suo volto più autentico. Con un invito che sembra racchiudere lo spirito dell’intera giornata: trovare sempre un motivo per tornare, ritrovarsi e fare festa.

La puntata di «Bar Centrale» del 28 novembre è disponibile per essere rivista su RaiPlay.