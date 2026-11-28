ORBETELLO. Ci sono luoghi che, con il passare degli anni, diventano sempre più importanti per la natura e per chi si impegna a conoscerla e proteggerla. La Laguna di Orbetello, nella Maremma toscana, è uno di questi. E i fenicotteri rosa, con la loro colonia che colora le acque della laguna, ne sono ormai il simbolo più riconoscibile.

Dal 5 all’8 dicembre 2026 tornano a Orbetello “Laguna in Rosa – Le Giornate del Fenicottero“, quattro giorni di iniziative dedicate alla natura, alla ricerca scientifica, alla divulgazione e alla valorizzazione del territorio.

Un’edizione particolarmente significativa, perché ricorrono vent’anni dalla nascita di un percorso a tutela dei fenicotteri in Toscana, avviato nel 2006 in occasione del primo censimento nazionale del fenicottero rosa promosso dall’allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Ispra.

Da allora, l’appuntamento di Orbetello è cresciuto, coinvolgendo naturalisti, ricercatori, volontari, associazioni e cittadini, fino a diventare un’occasione di incontro tra ricerca, conservazione della natura e partecipazione.

Quest’anno c’è qualcosa in più

Le Giornate del Fenicottero rappresentano infatti uno dei momenti pubblici del Progetto Fenicottero, un progetto che le associazioni Occhio in Oasi e Vas Onlus, assieme con il partner tecnico Top Environment, stanno promuovendo con il fine di coniugare tutela della biodiversità, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile, facendo della Maremma una terra sempre più accogliente e attenta al proprio patrimonio naturale.

«Il fenicottero è molto più di un bellissimo uccello da osservare e fotografare. È una specie che ci racconta la salute delle nostre lagune e ci ricorda quanto la natura non conosca confini – dichiara Fabio Cianchi, presidente dell’associazione Occhio in Oasi, già direttore delle Oasi WWF della Maremma – I fenicotteri che osserviamo a Orbetello arrivano da territori diversi del Mediterraneo: dalla Francia, dalla Spagna, dalla Turchia, dall’Algeria, oltre che dalle colonie italiane. Per questo proteggerli significa anche prendersi cura degli ambienti che li ospitano».

«Con il Progetto Fenicottero – prosegue – vogliamo fare un passo avanti: non limitarci a osservare e censire questi animali, ma lavorare per creare condizioni ambientali più favorevoli alla loro presenza e alla possibilità che tornino a nidificare nella laguna. Per farlo serviranno competenze scientifiche, la collaborazione delle istituzioni e il sostegno di soggetti pubblici e privati. È una sfida che riguarda la natura, ma anche il futuro del nostro territorio».

Il Progetto Fenicottero: dalla conoscenza agli interventi concreti

È proprio questa la novità più importante dell’edizione 2026.

Le Giornate del Fenicottero si inseriscono in un progetto che guarda oltre il singolo appuntamento e che mette insieme ricerca naturalistica, conservazione ambientale, partecipazione dei cittadini e valorizzazione delle risorse locali: il fenicottero come simbolo di rinascita territoriale, brand di sviluppo economico sostenibile e oggetto di studio e valorizzazione dell’ambiente naturale della Maremma. Uno degli obiettivi più ambiziosi riguarda lo studio ecologico della specie e la progettazione preliminare di un isolotto artificiale che possa favorire, in futuro, la nidificazione dei fenicotteri nella Laguna di Orbetello.

L’idea era stata anticipata già durante l’edizione 2025 del Feniday e ora entra in un percorso di approfondimento scientifico e progettuale, necessario per valutare le caratteristiche dell’intervento e le condizioni ambientali che potrebbero renderlo efficace.

Non si tratta di dare per scontato il ritorno della nidificazione, ma di studiare una possibile soluzione per migliorare le opportunità riproduttive della specie in un ambiente che rappresenta da decenni uno dei suoi principali luoghi di frequentazione in Toscana. Il Progetto Fenicottero ha però un respiro ancora più ampio.

Accanto allo studio della specie e degli ecosistemi lagunari, prevede iniziative per promuovere il cicloturismo sostenibile, valorizzare le produzioni agricole e i prodotti locali, recuperare i saperi del territorio e favorire nuove forme di accoglienza legate alla natura.

L’obiettivo è costruire una rete tra associazioni, ricercatori, volontari, operatori economici, istituzioni e comunità locali, nella convinzione che la tutela ambientale possa diventare anche un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per tutta la Maremma.

Giornate del Fenicottero: quattro giorni tra natura, scienza e cultura

Il programma delle Giornate del Fenicottero 2026 si articolerà dal 5 all’8 dicembre, con diverse occasioni per conoscere da vicino la natura e il paesaggio lagunare. Tra le iniziative previste, una mostra di acquerelli di Fulco Pratesi, naturalista, illustratore e fondatore del WWF Italia, e che proprio in Maremma ha creato le prime Oasi WWF di protezione per la fauna selvatica, ed inoltre con il suo lavoro ha contribuito a far conoscere e amare la natura a intere generazioni.

La mostra, curata dalla locale sezione di Italia Nostra Maremma, verrà inaugurata sabato 5 dicembre alle ore 18:00 nella sala espositiva dell’Ex Frontone di Talamone, P.zza della Repubblica, 1 alla presenza di Francesco Pratesi, Francesco Petretti, Fabrizio Carbone, Fabio Cianchi e Luigi Calchetti. La mostra rimarrà aperta fino all’8 dicembre con il seguente orario: 17:00 – 19:30. La stessa sera, Fabrizio Carbone, giornalista, documentarista e amante della natura ricorderà il grande giornalista Antonio Cederna, uno dei padri dell’ambientalismo e della protezione della cultura e dell’arte a 30 anni dalla sua scomparsa.

L’ultima novità di quest’anno inoltre è il sodalizio che nasce tra l’ambientalismo italiano e il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, l’artista acclamato a livello mondiale che mette al centro l’Arte e la Natura per far tornare il Pianeta a una sostenibilità vera per un futuro possibile.

Una scultura in corten di un fenicottero rosa verrà posta ai margini della laguna di Orbetello.

Il simbolo iconico del luogo porterà nel becco i tre cerchi che simbolizzano il Terzo Paradiso oOo di Pistoletto.

Sono inoltre previste escursioni naturalistiche a piedi e in bicicletta, incontri e approfondimenti scientifici dedicati al fenicottero rosa e all’avifauna, oltre a un workshop di fotografia naturalistica, per promuovere un approccio consapevole e rispettoso all’osservazione e alla documentazione della fauna selvatica.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti: famiglie, cittadini, appassionati di birdwatching, fotografi, escursionisti e a chiunque voglia trascorrere qualche ora a contatto con la natura, scoprendo uno degli ambienti più suggestivi e importanti della Toscana.

Un’occasione per conoscere la Laguna di Orbetello anche al di fuori della tradizionale stagione turistica, attraverso esperienze di turismo lento e rispettoso dell’ambiente. Tutte le attività sono gratuite, previa prenotazione.

L’evento ha ricevuto il patrocinio non oneroso del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Provincia di Grosseto, del Comune di Orbetello e di molti altri prestigiosi enti e associazioni ornitologiche e ambientaliste.

L’8 dicembre torna il “Feniday – XI Memorial Fausto Corsi”

Il momento culminante delle giornate sarà, come da tradizione, l’8 dicembre, con il Feniday – XI° Memorial Fausto Corsi, la giornata nazionale dedicata al censimento del fenicottero rosa, che interessa ogni anno le diverse aree italiane frequentate dalla specie e che quest’anno coincide con il censimento mensile degli uccelli acquatici nella laguna di Orbetello, coordinato dal Centro Ornitologico Toscano.

Volontari, naturalisti e appassionati saranno impegnati nell’osservazione e nel conteggio dei fenicotteri e degli altri uccelli acquatici e, quando possibile, nella lettura degli anelli colorati applicati alle zampe dei fenicotteri. Un’attività tutt’altro che semplice, che richiede pazienza, attenzione e una buona dose di curiosità, ma che permette di raccogliere informazioni scientifiche preziose. Grazie agli anelli è infatti possibile riconoscere i singoli esemplari, conoscerne la provenienza e seguirne gli spostamenti nel tempo.

Un fenicottero osservato a Orbetello potrebbe essere nato in Camargue, aver frequentato le coste spagnole e tornare periodicamente in Toscana. Le sue osservazioni contribuiscono così a ricostruire una storia che attraversa il Mediterraneo.

Il Feniday di Orbetello è dedicato alla memoria di Fausto Corsi, naturalista grossetano, insegnante presso l’Istituto Tecnico Agrario di Grosseto e grande conoscitore dell’avifauna, con una particolare passione per il fenicottero rosa, scomparso nel 2016. Il Memorial ne mantiene vivo il ricordo e rinnova il suo impegno nella conoscenza e nella divulgazione naturalistica. Per partecipare a questa attività di citizen science è necessario prenotare sempre a [email protected].

L’appuntamento è alle ore 08:30 all’area verde di Orbetello Scalo per la formazione delle squadre.

Un progetto iniziato 20 anni fa, guardando al futuro

Vent’anni fa tutto è cominciato con un censimento. Oggi le Giornate del Fenicottero sono diventate un appuntamento che coinvolge persone, competenze e realtà diverse, unite dalla volontà di conoscere e proteggere un patrimonio naturale che appartiene a tutti.

Con il Progetto Fenicottero, Occhio in Oasi, Vas – Verdi Ambiente e Società Onlus e Top Environment intendono dare continuità a questa esperienza, trasformando l’interesse per una specie così carismatica in un’occasione di impegno più ampio per la biodiversità, la comunità e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Un percorso che richiede la collaborazione delle istituzioni, delle associazioni, del mondo scientifico, degli operatori locali e il sostegno di cittadini e soggetti privati. Perché il futuro della Laguna non riguarda soltanto chi la studia o la frequenta, ma l’intera comunità. L’appuntamento è a Orbetello dal 5 all’8 dicembre 2026.

Quattro giorni per conoscere i fenicotteri, scoprire la Laguna e contribuire a costruire una Maremma sempre più accogliente e sostenibile.

Gli organizzatori desiderano ringraziare Terre di Sacra, Mar.Sid. e la Chimera d’Albegna per il prezioso contributo e tutti coloro che hanno concretamente contribuito all’organizzazione dell’evento, come l’associazione Insieme in Rosa, l’ASD Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presìdi, la Pro Loco lagunare e la sezione di Italia Nostra Maremma, per aver portato ad Orbetello le opere di Fulco Pratesi.