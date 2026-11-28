SANTA FIORA. Prosegue lunedì 30 novembre, a Santa Fiora, la Festa dell’Albero 2026, con una giornata dedicata al tema “Il bosco come patrimonio del territorio”, per approfondire il valore delle foreste come risorsa ambientale, economica, turistica e paesaggistica e promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio boschivo dell’Amiata.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto Trans.forest, prenderà il via alle ore 9, presso il piazzale della scuola Domenico Bulgarini, con gli studenti della scuola secondaria di primo grado e proseguirà con quelli dell’Ite Padre E. Balducci, poi si sposterà alle 10.30 al Parco della Rimembranza per la seconda parte con gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Interverranno in tutti gli incontri il dottore forestale, Giovanni Alessandri, del progetto Trans.forest, sul tema “Dal bosco produttivo al bosco multifunzionale”; il presidente del Consorzio Forestale dell’Amiata, Fiorenzo Caselli, insieme al Dott. Paolo Franchi e alla Dott.ssa Cristiana Contri, che parleranno di “Gestione forestale sostenibile e valorizzazione del patrimonio boschivo”; il presidente Associazione per la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata IGP Roberto Ulivieri, con un intervento su “Castanicoltura, paesaggio e progetto Castour”; e la professoressa Angela Lo Monaco, dell’Università degli Studi della Tuscia – Dafne, con un contributo su “Servizi ecosistemici e innovazione forestale”.

Nella prima parte della mattinata saranno messi a dimora due aceri presso il piazzale della scuola media e successivamente due aceri al Parco della Rimembranza.

L’iniziativa è aperta anche alla partecipazione dei cittadini.

«Le foreste svolgono una funzione fondamentale per la biodiversità»

«Con questa seconda giornata vogliamo rafforzare il messaggio che abbiamo lanciato fin dal primo appuntamento: il bosco non è soltanto un patrimonio naturale da tutelare, ma una risorsa strategica per il futuro di Santa Fiora e dell’intero territorio amiatino – dichiara Claudio Pantaloni, consigliere comunale con delega al verde pubblico – Le foreste svolgono una funzione fondamentale per la biodiversità, la qualità dell’ambiente e la resilienza ai cambiamenti climatici, ma per il Monte Amiata rappresentano anche un elemento di valore turistico, ne caratterizzano il paesaggio e l’economia locale».

«È importante che le nuove generazioni crescano con questa consapevolezza e si sentano parte attiva nella cura e valorizzazione del nostro patrimonio verde – prosegue – La piantumazione dei quattro alberi sarà proprio un gesto simbolico, per testimoniare l’impegno della comunità verso il futuro».

La Festa dell’Albero 2026: il 23 novembre è stata presentata una app web dagli studenti

La Festa dell’Albero 2026 si inserisce nel progetto Trans.forest – Intervento Srg09, Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, realizzato con il sostegno del programma Interreg Italia-Francia Marittimo e in collaborazione con i partner del progetto.

La prima giornata si è svolta il 23 novembre nelle scuole di Santa Fiora, coinvolgendo gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e dell’Ite Balducci.

In quell’occasione, gli studenti della classe 5 Afm dell’Ite Balducci hanno presentato una applicazione web dedicata ai parchi di Santa Fiora, realizzata attraverso un lavoro di ricerca e interviste a persone del posto.

L’app raccoglie contenuti originali, gallerie fotografiche, curiosità e descrizioni dei quattro parchi analizzati, con suggerimenti per i turisti e un piccolo quiz pensato per i bambini. Un progetto che dimostra come la conoscenza del territorio possa diventare anche uno strumento innovativo per promuoverlo e valorizzarlo.