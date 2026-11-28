SCARLINO – Incidente questo pomeriggio nel comune di Scarlino, dove un uomo è morto travolto da un treno che sopraggiungeva.

La dinamica

L’uomo stava camminando sui binari assieme ad un amico. Il macchinista li ha visti da lontano e ha iniziato a suonare per far capire che stava arrivando, ma i due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero continuato a camminare lungo la ferrovia. Il treno non è riuscito a frenare e ha travolto uno dei due che è morto sul colpo.

L’altro uomo si è allontanato

L’altro uomo che era con lui non ha atteso i soccorsi. Appena si è reso conto di quel che era successo, forse sconvolto o forse impaurito, si è dato precipitosamente alla fuga. L’incidente è avvenuto verso le 15.30, in una zona di campagna nei pressi di una casa cantoniera dove a volte trovano rifugio senza tetto.

Soccorsi e circolazione ferroviaria

Sul posto sono intervenute la Croce rossa di Grosseto e l’automedica del 118 oltre alla Polfer (la polizia ferroviaria) che ha effettuato i rilievi. La circolazione ferroviaria è stata sospesa ed è ripresa solo dopo le 18.

L’uomo non aveva documenti con sé e ancora non è stata chiarita la sua identità.