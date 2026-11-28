GROSSETO. Un ponte tra la Maremma e il Giappone, costruito attraverso la fotografia, l’arte, la musica e le tradizioni, nel segno dell’amicizia tra i popoli. È stata inaugurata sabato 28 novembre, nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi, la seconda edizione di «Armonie Giapponesi – Racconti, arti, incontri», la rassegna promossa dalla Provincia di Grosseto che, come comunica l’ente, fino al 23 dicembre offrirà un calendario di iniziative dedicate alla cultura del Sol Levante.

Un anniversario e un gemellaggio

L’edizione coincide con il 160° anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone e rinnova il legame tra la Maremma e la città giapponese di Kashiwara, con la quale la Provincia di Grosseto è gemellata dal 1999.

Chi è intervenuto

All’inaugurazione, in una sala Pegaso gremita, sono intervenuti il presidente della Provincia Francesco Limatola, Sabrina Rossi per la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la consigliera Olga Ciaramella in rappresentanza del Comune di Grosseto e i rappresentanti delle associazioni e delle realtà culturali che collaborano alla manifestazione. Per l’Ambasciata del Giappone in Italia c’erano la capo ufficio stampa Rika Omagari, accompagnata dal funzionario Hiroshi Kubo. Presenti anche gli studenti di tre classi del liceo Rosmini, la terza e la quarta G del liceo linguistico a indirizzo orientale e la quarta B del liceo delle scienze umane, e i partecipanti al corso di giapponese dell’agenzia formativa del Rosmini.

Maraini, musica e mostre

Carlo Bonazza, dell’associazione Fotografia e Territorio, e Lucia Matergi, direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi, hanno parlato della figura di Fosco Maraini, fotografo e scrittore, e del suo particolare rapporto con il Giappone e il suo universo culturale.

La mattinata è stata accompagnata dalla musica con l’esibizione «Verso l’Oriente»: protagonisti Sayune Sonobe al koto, l’arpa tradizionale giapponese, e Claudio Pisapia allo shakuhachi, il flauto giapponese che in Maremma è stato realizzato con il bucchero, un materiale che richiama la tradizione artigianale etrusca. L’incontro musicale è stato introdotto dal maestro Giovanni Lanzini dell’associazione Amici del Quartetto.

Sono state inaugurate anche due mostre: «Il Giappone di Fosco Maraini», a cura dell’Istituto giapponese di cultura in Roma – Japan Foundation, e «L’arte del Tessuto», esposizione di kimono storici originali curata dall’associazione Centro internazionale di scambi culturali. Le due esposizioni restano visitabili fino al 23 dicembre a ingresso libero, negli orari di apertura del palazzo della Provincia.

Limatola: «Un messaggio di pace e di speranza»

«Questa seconda edizione di Armonie Giapponesi nasce dal percorso avviato lo scorso anno, con il quale abbiamo voluto rilanciare il rapporto che lega il nostro territorio a Kashiwara, città giapponese con cui siamo gemellati dal 1999, che si trova a circa venti chilometri da Osaka – ha dichiarato il presidente della Provincia Francesco Limatola –. È una realtà che presenta anche caratteristiche paesaggistiche per certi aspetti vicine a quelle della Maremma: circa due terzi del suo territorio sono ricoperti da vegetazione boschiva.

Oggi abbiamo inaugurato le mostre ed è stato dato un piccolo assaggio di ciò che sarà Armonie Giapponesi, ma il programma comprende anche appuntamenti dedicati al cinema, alla letteratura e alle tradizioni giapponesi. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato da conflitti e tensioni internazionali, credo che anche attraverso una manifestazione come questa possiamo lanciare, nel nostro piccolo, un messaggio di pace e di speranza.

L’incontro e il confronto tra popoli con culture differenti sono possibili e rappresentano una ricchezza. La cultura è un collante straordinario, capace di unire le persone e le comunità, nel nome dell’amicizia e della conoscenza reciproca».

Il primo appuntamento con il cinema

La rassegna proseguirà già domenica 29 novembre, alle 17.30, nella Sala Pegaso, con il primo appuntamento dedicato al cinema giapponese: la proiezione di «Mori, the Artist’s Habitat» («La casa di Mori»), film del 2018 diretto da Shūichi Okita. A introdurre la pellicola sarà Alice Coiro della Mediateca digitale della Maremma.

Chi organizza e come partecipare

«Armonie Giapponesi» è ideata e organizzata dalla Provincia di Grosseto, in collaborazione con l’Istituto giapponese di cultura in Roma – Japan Foundation e con numerose realtà del territorio: Pro Loco di Grosseto, Fondazione Polo universitario grossetano, liceo statale Rosmini, Fondazione Luciano Bianciardi, Tejidas Trame Collettive, lo studio d’arte Bonsai e Suiseki di Grosseto, Club Unesco Grosseto Maremma, Mediateca digitale della Maremma, Kansassìti Aps, Amici del Quartetto, Cisc e Fotografia Territorio – associazione Fototeca della Maremma. La rassegna ha il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia, della Regione Toscana e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, tranne le iniziative riservate alle scuole. Sul sito della Provincia è possibile consultare tutto il programma.