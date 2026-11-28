MONTEROTONDO MARITTIMO. La Giunta comunale ha approvato il rifinanziamento del bando “Abitare Monterotondo” per l’annualità 2025-2026. La misura con cui il Comune sostiene con un contributo l’acquisto della prima casa sul territorio comunale, favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e contrastando il calo demografico.

La risposta dei cittadini è andata oltre le previsioni. Lo stanziamento iniziale di 60mila euro si è esaurito già con la quarta tranche di graduatoria, relativa ai mesi di giugno e luglio 2026, lasciando una domanda finanziata solo in parte e altre due prive di copertura. Anche le tre domande ammissibili dell’ultima tranche, quella di agosto, non avevano potuto essere liquidate.

Con il rifinanziamento di 36mila euro, previsto nel bilancio comunale a partire dal 2027, l’investimento complessivo del Comune sul bando sale a 96mila euro: un impegno importante per un comune delle nostre dimensioni. Le nuove risorse permetteranno di finanziare tutte le domande ammissibili presenti nelle graduatorie: scorrendo le graduatorie della quarta e della quinta tranche, sarà completato il contributo erogato solo in parte e saranno liquidate le cinque domande rimaste finora senza copertura.

«Tutte le famiglie in graduatoria riceveranno il contributo»

«Quando una misura funziona, il dovere di un’amministrazione è non lasciare indietro nessuno – dichiara il sindaco Giacomo Termine – Con 96mila euro complessivi possiamo dire con chiarezza che tutte le famiglie in graduatoria riceveranno il contributo: chi ha scelto di comprare casa a Monterotondo e ha presentato domanda in regola avrà la risposta che merita.

Questo è il quarto bando casa che mettiamo in campo e i risultati raggiunti sono stati ottimi: ormai “Abitare Monterotondo” sta diventando una misura strutturale della nostra azione amministrativa. Ed è anche un modo concreto per rendere il nostro paese attrattivo: ogni casa acquistata e rimessa a nuovo significa una famiglia che resta o che arriva, un immobile che torna a vivere, un pezzo di paese che non si spegne. È così che si combatte lo spopolamento: con atti concreti, non con gli slogan».

«Dietro questi numeri ci sono persone e storie concrete – aggiunge il sindaco –. Penso ad Andrea, che ha deciso di venire ad abitare a Monterotondo e di costruire qui il suo futuro, acquistando casa anche grazie a questo bando. Come lui, altre persone in questi anni hanno scelto il nostro paese per vivere: è la dimostrazione che investire sulla casa funziona e che Monterotondo può essere un luogo in cui si sceglie non solo di restare, ma anche di arrivare».

«Viviamo un momento in cui il caro vita pesa sempre di più, abbiamo scelto di investire sulle persone e sulle case»

“Abitare Monterotondo” fa parte di un insieme più ampio di misure con cui l’Amministrazione sostiene le famiglie e la qualità delle abitazioni: i contributi per la sostituzione delle caldaie e per le ristrutturazioni, il sostegno all’uso di combustibili rinnovabili, il teleriscaldamento gratuito per le giovani coppie under 40, lo scuolabus gratuito e il rimborso del trasporto scolastico fuori comune.

«Viviamo un momento in cui il caro vita pesa sempre di più: bollette, spesa e mutui mettono sotto pressione i bilanci di tutte le famiglie – prosegue Termine –. Un piccolo comune non può risolvere tutto, ma può scegliere da che parte stare. Noi abbiamo scelto di investire le nostre risorse sulle persone e sulle case: aiutare chi compra, chi ristruttura e chi rende più efficiente la propria abitazione significa alleggerire le spese di oggi e dare valore al patrimonio di domani. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto nell’istruttoria delle domande. Continueremo su questa strada anche nei prossimi bilanci.»