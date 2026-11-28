GROSSETO – Un ristorante sospeso per gravi carenze igienico-sanitarie, alimenti sequestrati e undici sanzioni per violazioni al Codice della strada. È il bilancio del secondo servizio straordinario di controllo ad alta visibilità effettuato dalla Polizia locale di Grosseto nella zona di via Roma e nelle strade limitrofe.

Gravi carenze igienico-sanitarie: sospeso un ristorante

Gli agenti, impegnati dalle 19 alle 24, hanno controllato tre esercizi commerciali. In uno di questi, un locale di ristorazione, durante le verifiche effettuate insieme al personale dell’Azienda sanitaria locale, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività e al sequestro degli alimenti presenti all’interno del locale.

Controlli stradali: 46 veicoli fermati e undici multe

Nel corso della serata sono state inoltre identificate 60 persone e controllati 46 veicoli. Complessivamente sono state elevate undici sanzioni per violazioni al Codice della strada. Tra le irregolarità riscontrate, due veicoli circolavano senza copertura assicurativa e tre senza revisione in corso di validità.

Controlli nelle zone sensibili di Grosseto

Gli agenti hanno effettuato controlli anche nell’area del parcheggio di via Oberdan, nei pressi di Palazzo Cosimini e nella zona delle Poste. In nessuna delle tre aree sono state rilevate particolari criticità.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari serali programmati dal comando della Polizia locale per garantire la sicurezza urbana, il rispetto delle norme commerciali e la regolarità della circolazione stradale nelle zone maggiormente frequentate della città.