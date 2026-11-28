GROSSETO. La Festa della Toscana arriva anche sulle tavole delle mense scolastiche. Martedì 1° dicembre l’assessorato comunale all’Istruzione, in collaborazione con Camst, propone nelle scuole grossetane un menu speciale dedicato alla tradizione gastronomica del territorio.

Un’occasione, sostiene il Comune, per celebrare la ricorrenza, che si festeggia il 30 novembre, attraverso i sapori della cucina toscana e piatti legati alla cultura e alle tradizioni locali.

Il menu prevede pasta e fagioli, arista toscana, spicchi di patate saporite e biscotto toscano.

«La Festa della Toscana – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – rappresenta un momento importante per ricordare il valore storico e civile della nostra regione, che nel 1786 fu la prima al mondo ad abolire la pena di morte. Celebrare questa ricorrenza anche attraverso la tradizione gastronomica significa trasmettere ai più giovani il senso di appartenenza al territorio, valorizzando la nostra identità e il piacere della condivisione. Un percorso tra alcune delle bontà della nostra terra, pensato per condividere anche a tavola il significato di questa giornata».