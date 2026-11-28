GROSSETO – Un riconoscimento internazionale per l’Isis “Vittorio Fossombroni” di Grosseto, che lo comunica in una nota: l’istituto ha ricevuto il Certificate of Recognition come una delle “Top Performing Dual Diploma Schools in Tuscany” nell’ambito del Programma Doppio Diploma Italia-Usa, promosso da Mater Academy e Academica International Studies.

Il Doppio Diploma al Fossombroni

Il programma è attivo al Fossombroni da diversi anni, ricorda la scuola, con i primi diplomati già nel 2022 e nuovi traguardi raggiunti anche nell’ultima edizione. Si rivolge agli studenti del liceo scientifico delle scienze applicate, sia quadriennale sia quinquennale, che possono conseguire, parallelamente al diploma italiano, anche il diploma di scuola superiore statunitense, l’High School Diploma.

Un percorso in lingua inglese

Attraverso un percorso di studi integrativo in lingua inglese, spiega l’istituto, gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con il sistema educativo americano, consolidare le proprie competenze linguistiche e digitali e sviluppare autonomia, capacità organizzative e responsabilità. Secondo la scuola, si tratta di un’esperienza che arricchisce il curriculum scolastico e rappresenta un importante valore aggiunto in vista delle future scelte universitarie e professionali, in Italia e all’estero.

Una strategia di internazionalizzazione

L’istituto sottolinea che il risultato si inserisce nella più ampia strategia di internazionalizzazione dell’offerta formativa del Fossombroni, orientata a coniugare innovazione didattica, sviluppo delle competenze e apertura verso differenti contesti culturali ed educativi.

Per la scuola il riconoscimento è un motivo di orgoglio non soltanto per l’istituto, ma anche per l’intero territorio grossetano, che vede valorizzata una realtà scolastica capace di offrire ai giovani opportunità formative di respiro internazionale. Il Fossombroni conferma inoltre la volontà di continuare a investire in percorsi di eccellenza, accompagnando le nuove generazioni verso un futuro sempre più internazionale, consapevole e ricco di opportunità.

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