SCARLINO. La valorizzazione del patrimonio storico, lo sviluppo turistico e la riconversione industriale del Casone sono tra i temi al centro del prossimo consiglio comunale di Scarlino, convocato in seduta ordinaria martedì 1° dicembre alle 9.00 nella sala consiliare di piazza Garibaldi 8, nel capoluogo.
Sono sei i punti all’ordine del giorno.
Dopo l’approvazione dei verbali della seduta del 30 settembre, il consiglio sarà chiamato a ratificare la variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, approvata dalla giunta comunale il 17 novembre.
Due i provvedimenti che riguardano l’ampliamento del patrimonio immobiliare del Comune. Il primo prevede l’acquisizione, mediante cessione bonaria a titolo oneroso, del terreno e dei ruderi dell’antica pieve medievale della Canonica di San Michele, sottoposti a vincolo culturale, con la conseguente modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
Il secondo riguarda l’acquisizione del Casello idraulico a Scarlino Scalo di proprietà della Provincia di Grosseto. L’Amministrazione comunale intende destinare l’edificio alla realizzazione di un ostello per il cicloturismo e di uffici pubblici. Il consiglio sarà chiamato ad approvare lo schema di contratto preliminare per l’acquisto.
Si parlerà anche del futuro del polo industriale del Casone con l’approvazione dello schema di accordo di programma per l’attuazione del progetto di riconversione industriale e sviluppo produttivo del sito Sol.tiox Srl.
La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.