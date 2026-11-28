GROSSETO – Cresce ancora la grande rete della salute targata Uisp Grosseto. Con la ripartenza autunnale dell’Attività Fisica Adattata (Afa), il comitato segna un balzo in avanti di dodici nuovi corsi, passando dai 61 della passata stagione agli attuali 73 corsi attivi tra il capoluogo e la provincia, capaci di coinvolgere circa 1.500 persone. Un risultato frutto di una sinergia ventennale con l’Asl Toscana Sud Est e arricchito quest’anno dall’importante novità della collaborazione con l’associazione La Farfalla, nella cui sede grossetana sono partiti sei corsi specifici per la prevenzione del rischio cadute.

A tracciare il bilancio di questo avvio di stagione è la vicepresidente di Uisp Grosseto (e coordinatrice del progetto), Ilaria Sguazzini: “Ci riempie di felicità sapere che la nostra attività Afa cresce, anno dopo anno». «Siamo orgogliosi – aggiunge – di promuovere nuovi corsi grazie all’associazione La Farfalla che ci ha messo a disposizione gli spazi, facendoci sentire la vicinanza del territorio per il benessere del cittadino. Abbiamo attivato sei nuovi corsi per la prevenzione del rischio cadute, orientati al recupero dell’equilibrio, al rinforzo degli arti inferiori, alla mobilità e alla coordinazione. Ma c’è anche un aspetto fondamentale di socializzazione: le persone escono di casa, condividono un’esperienza e si rendono più attive nella comunità, con un benessere non solo fisico ma anche psicologico”.

Al fianco del comitato c’è, come da oltre vent’anni, il servizio sanitario pubblico. Virginia Cambri, direttore dell’Unità operativa di riabilitazione funzionale dell’Asl Toscana Sud Est, sottolinea la portata di questo modello: “La Regione Toscana è pioniera di questo progetto attivo da più di vent’anni, una collaborazione tra servizio sanitario e associazioni del territorio per mantenere una corretta qualità della vita – ricorda –. Siamo partiti grazie anche alla Uisp, che ha dato adesione su tutta la provincia svolgendo attività nelle scuole e nelle sale comunali per essere vicini alla popolazione». Sulla specializzazione dei percorsi precisa: «Negli ultimi anni l’Afa si sta specializzando: la valutazione viene fatta dall’azienda sanitaria e poi, in collaborazione, inviamo le persone al corso più idoneo. Qui a La Farfalla sviluppiamo corsi mirati alla prevenzione delle cadute per aiutare chi ha difficoltà di equilibrio e coordinazione”.

Loriana Landi, presidente dell’associazione La Farfalla, ha aperto le porte della propria struttura all’iniziativa: “La nostra associazione è nata per supportare il territorio da tutti i punti di vista, quindi siamo stati ben lieti quando la Uisp ci ha proposto di offrire i nostri locali per portare avanti questi utilissimi corsi Afa». Un legame già consolidato nel tempo: «Con la Uisp non è la prima collaborazione, anzi spesso organizza eventi per supportare la nostra associazione che vive esclusivamente di donazioni. I rapporti sono talmente belli e chiari che abbiamo accettato subito, perché tutto questo va nel benessere e nella salute dei cittadini del territorio”.