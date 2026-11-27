GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova area di sosta in via del Commendone. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di circa 278mila euro, è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

“Continuiamo a lavorare per migliorare le infrastrutture e i servizi della città, con interventi che rispondono alle esigenze dei cittadini e accompagnano lo sviluppo dei diversi quartieri – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. La realizzazione di un nuovo parcheggio in via del Commendone si inserisce in questo percorso, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di spazi per la sosta e rendere il territorio sempre più funzionale e organizzato”.

Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l’Amministrazione potrà procedere alle successive fasi progettuali, necessarie per arrivare alla realizzazione del nuovo parcheggio.