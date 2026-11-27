GROSSETO. Autolinee Toscane informa che venerdì 4 dicembre il servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa dell’adesione, da parte di Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato per il trasporto pubblico locale, allo sciopero nazionale di 24 ore.

Lo sciopero è stato indetto da Cub Confederazione Unitaria di Base, Adl Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese, Sgb Sindacato Generale di Base, Cib Unicobas Confederazione Italiana di Base Unicobas, S.g.c. Sindacato Generale di Classe, S.b.m. Sindacato di Base Multicategoriale e S.i. Cobas.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

Lo sciopero e le fasce orarie garantite

Il servizio sarà garantito nelle fasce che vanno dalle 4:15 alle 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero nazionale di 24 ore, al quale hanno aderito Cub Trasporti congiuntamente a Usb e Cobas Lavoro Privato, allo sciopero del 28.11.2025, è stata pari al 21,74%.

Lo sciopero è stato indetto sui temi di salari e lavoro, pace e servizi pubblici, politica estera, diritto alla casa, diritto di sciopero e dissenso, democrazia sindacale, orario e innovazione, salute e sicurezza, scuola.

Nello specifico vengono chiesti aumenti, salario minimo, adeguamento all’inflazione e stop a precarietà e sfruttamento, investimenti su sanità, scuola e trasporti; stop a spese militari, politiche UE e presenza NATO in Italia, sanzioni e rottura dei rapporti con Israele e USA. Così come lo stop all’invio di armi e militari in Ucraina e Iran, fondi per l’edilizia popolare contro l’emergenza abitativa e stop alle speculazioni immobiliari sui beni pubblici, abrogazione della L. 146/90, scioglimento della Commissione di Garanzia e cancellazione dei decreti “Sicurezza”.

Libera rappresentanza nei luoghi di lavoro, iscrizione dei pensionati per tutti i sindacati e stop ai licenziamenti dei delegati di base.

Richieste anche su orario e innovazione: riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e politiche industriali per tutelare l’occupazione dall’impatto dell’IA, stop alle morti sul lavoro e alle produzioni inquinanti, assunzione di 100.000 precari e opposizione alle riforme Valditara e degli Istituti Tecnici, adeguamento al costo della vita, stop all’aumento dell’età pensionabile e abolizione del silenzio-assenso per i fondi privati.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).

Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: