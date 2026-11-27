Orbetello. ALBINIA – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 novembre, lungo la strada statale 1 Aurelia, all’altezza di Albinia, nel comune di Orbetello.
Il tamponamento, avvenuto intorno alle 11.30, ha coinvolto tre auto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.
Cronaca
ORBETELLO – Incidente stradale questa mattina a 500 metri dal ponte del Magione, che venendo da Albinia porta a Manciano.…27 Novembre 2026
Sul posto è intervenuto il soccorso stradale Lorenzo Battisti di Capalbio per il recupero dei veicoli incidentati.
Al momento non si hanno informazioni sull’eventuale presenza di feriti.