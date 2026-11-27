GROSSETO. Il 25 novembre 2026 i Carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Grosseto. L’ordinanza riguarda un uomo di 32 anni, accusato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo cedeva cocaina da tempo nella zona della stazione ferroviaria di Grosseto e aveva poi esteso l’attività illecita a Porto Santo Stefano, dove era ospite in un’abitazione privata.

I militari del Nucleo operativo hanno individuato e ascoltato diversi assuntori, ricostruendo una notevole rete di clienti acquirenti, e poi hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione. Sono state trovate dosi di cocaina, bilancini di precisione e denaro contante.

Avvisato dell’interrogatorio, tenta la fuga

L’uomo era stato avvisato dell’interrogatorio preventivo previsto dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 ma, consapevole delle accuse e della richiesta cautelare della Procura della Repubblica, non si è presentato tentando la fuga.

Il giudice ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato e anche il pericolo di fuga. Ha quindi ritenuto adeguata soltanto la custodia in carcere.

A seguito di immediate attività di ricerca sul territorio e di natura tecnica, nella serata del 25 novembre stesso i Carabinieri di Orbetello hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere, portandolo alla Casa circondariale di Grosseto.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. La misura cautelare si fonda su gravi indizi di colpevolezza, pericolo di reiterazione del reato e pericolo di fuga.