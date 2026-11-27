GROSSETO – Un anno di presunte cessioni di sostanze stupefacenti, un tentativo di fuga in Francia e due misure cautelari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo e gli arresti domiciliari per una donna, entrambi residenti in città.

L’accusa è di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state condotte dal Nucleo operativo sicurezza e dal Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto.

Le segnalazioni dei residenti e le indagini

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire circa un anno di presunte cessioni di cocaina e altre sostanze stupefacenti.

L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari nell’ambito di un diverso procedimento della Procura di Livorno. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe continuato a spacciare cocaina proprio dall’appartamento in cui stava scontando la misura cautelare.

A segnalare possibili cessioni di droga sono stati alcuni residenti. La Polizia locale ha quindi avviato una serie di servizi di osservazione, controllando diversi acquirenti.

Successivamente, su delega della Procura, gli agenti hanno perquisito l’abitazione, sequestrando sostanze stupefacenti, denaro e il telefono cellulare dell’uomo.

Evade dai domiciliari e tenta la fuga in Francia

La Procura di Grosseto ha chiesto la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati.

Dopo aver ricevuto l’avviso dell’interrogatorio preventivo, previsto dalla legge del 9 agosto 2024, numero 114, l’uomo è evaso dagli arresti domiciliari, tentando di raggiungere la Francia.

La fuga si è però conclusa a Imperia, dove è stato arrestato per evasione il giorno precedente all’interrogatorio.

L’interrogatorio preventivo si è quindi svolto in videoconferenza con il carcere di Sanremo.

Carcere per l’uomo, domiciliari per la donna

Al termine dell’interrogatorio, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo e gli arresti domiciliari per la donna, entrambi indagati per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari si fondano sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sul pericolo di reiterazione dei reati e sul pericolo di fuga.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Entrambi gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.