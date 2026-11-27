CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Appello urgente per ritrovare Kira, una gatta dal manto tricolore (bianco, nero e arancione) che si è smarrita a Castiglione della Pescaia, nella zona di via Beluga.

La situazione desta particolare preoccupazione perché l’animale risulta essere ferito. Proprio a causa delle sue condizioni, potrebbe essere spaventata e aver cercato un luogo riparato e silenzioso dove nascondersi.

I proprietari rivolgono quindi un appello a tutti i residenti della zona di via Beluga e delle aree limitrofe, chiedendo la cortesia di controllare con attenzione cantine, garage, rimesse e giardini privati.

Chiunque dovesse avvistarla o avere informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente il numero 334 70 09 287.