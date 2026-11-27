GROSSETO – Scuole dell’infanzia comunali, a dicembre e gennaio gli open day per conoscere le strutture e l’offerta educativa.

Tra dicembre 2026 e gennaio 2027 sono in programma gli open day nelle cinque strutture del territorio.

Durante le visite sarà possibile conoscere da vicino gli ambienti in cui si svolge la giornata dei bambini, dagli spazi interni ai materiali didattici, fino alle aree esterne. Le docenti saranno a disposizione dei genitori per illustrare le modalità con cui vengono proposte le esperienze di gioco e di cura, progettate e organizzate con l’obiettivo di promuovere il benessere dei piccoli.

Gli appuntamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Scuola dell’infanzia polo “Arcobaleno” via Ungheria 1, Grosseto

10 dicembre 2026, dalle 16 alle 17.30

20 gennaio 2027, dalle 16 alle 17.30

Scuola dell’infanzia “Baticuore” via Grossetana 9, località Batignano

14 dicembre 2026, dalle 16 alle 17.30

18 gennaio 2027, dalle 16 alle 17.30

Scuola dell’infanzia “Cappellaio Matto” via Fiesole 18, Grosseto

4 dicembre 2026, dalle 16 alle 17.30

11 gennaio 2027, dalle 16 alle 17.30

Scuola dell’infanzia “Le Margherite” via Giordano 44, Grosseto

9 dicembre 2026, dalle 16 alle 17.30

14 gennaio 2027, dalle 16 alle 17.30

Scuola dell’infanzia “Il Folletto” via San Sebastiano 5, località Istia d’Ombrone

15 dicembre 2026, dalle 16.30 alle 18

12 gennaio 2027, dalle 16.30 alle 18

Gli open day rappresentano un momento di incontro e conoscenza, pensato per accompagnare le famiglie nella scelta del percorso educativo dei propri figli e offrire loro la possibilità di scoprire direttamente gli ambienti e le proposte delle scuole dell’infanzia comunali.