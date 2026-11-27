GROSSETO. Una situazione ormai al limite della sostenibilità, che mette a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori e compromette la qualità del servizio offerto ogni giorno ai cittadini. È questo il quadro d’allarme delineato da Confsal Comunicazioni segreteria di Grosseto riguardo alla grave crisi organizzativa che sta colpendo i centri di distribuzione di Poste Italiane sul territorio.

Secondo il sindacato, il settore del recapito sta pagando il prezzo di una cronica carenza di personale: i pensionamenti non vengono sostituiti in tempo, le assenze per malattia o ferie restano scoperte e i contratti precari non bastano a colmare i vuoti in organico.

«Per garantire il servizio, l’azienda scarica il peso delle proprie inefficienze interamente sulle spalle dei portalettere – denuncia Doriano Orlandini, vice segretario provinciale Confsal Comunicazioni –. Le zone lasciate scoperte vengono abbinate ad altri postini con una frequenza ormai quotidiana. Ci si ritrova a dover coprire territori vastissimi, con un aumento esponenziale dei pacchi legati all’e-commerce, in tempi del tutto irrealistici calcolati da algoritmi che non tengono conto del traffico, del meteo e delle difficoltà reali delle nostre strade».

Una corsa contro il tempo che, secondo la sigla sindacale, ha risvolti pesanti su due fronti. «Da un lato c’è la sicurezza sul lavoro: ritmi frenetici, stress, straordinari continui e mezzi aziendali spesso in avaria aumentano esponenzialmente il rischio di infortuni stradali e malattie professionali – sottolinea Orlandini –. Dall’altro lato ci sono i disagi per l’utenza: nonostante l’impegno massimo dei lavoratori, nei centri di distribuzione si accumulano inevitabilmente giacenze e ritardi nella consegna di corrispondenza importante, come raccomandate, bollette e atti giudiziari.

«Chiediamo a Poste Italiane un cambio di rotta immediato – conclude Orlandini –. Servono nuove assunzioni stabili, la trasformazione dei contratti part-time in full-time e una revisione reale delle zone di consegna. La produttività non può essere barattata con la salute dei lavoratori e con il diritto dei cittadini a un servizio postale efficiente. Abbiamo già chiesto un incontro urgente all’azienda: in mancanza di risposte concrete, siamo pronti alla mobilitazione».