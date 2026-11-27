GROSSETO. Sono state ultimate le operazioni autoptiche sul corpo di Gianni De Gennaro. A comunicarlo, nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre, è la Procura della Repubblica di Grosseto.
I primi riscontri dell’autopsia
I medici legali, ai quali la Procura ha affidato l’incarico peritale, hanno escluso, sulla base delle attività preliminari eseguite, la presenza sul corpo di segni di lesività riconducibili a terzi.
Cronaca
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Un primo riscontro medico-legale che avvalora l’ipotesi del suicidio, ritenuta fin dal primo momento la più probabile: l’ex capo della polizia si sarebbe tolto la vita sparandosi con una pistola.
Gli esiti degli accertamenti autoptici sono tuttavia ancora preliminari.
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