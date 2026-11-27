GROSSETO – In Maremma venerdì 27 novembre il cielo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite e tempo asciutto nel capoluogo. Sabato 28 novembre prevarrà il sole, ma il vento da nord-est sarà più sostenuto e le temperature massime scenderanno di un paio di gradi. Al largo del Giglio il moto ondoso calerà venerdì per poi aumentare di nuovo nella giornata di sabato.

Venerdì 27 novembre, nubi e schiarite

A Grosseto si alterneranno annuvolamenti e tratti di sole. L’aggiornamento di 3BMeteo delle 4.19 non indica piogge nelle prime ore della giornata. In pianura la temperatura minima di riferimento è intorno ai 7 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 16 gradi. Nel capoluogo il vento sarà debole da est-nordest al mattino e moderato da nord-est nel pomeriggio.

Al largo del Giglio il bollettino LaMMA indica mare mosso al mattino, in calo a poco mosso dal pomeriggio, quando è possibile anche qualche pioggia debole. Nel settore di Pianosa il mare è previsto poco mosso già dalla mattina. Si tratta di previsioni per i settori marini, che possono differire da quelle del capoluogo. Bollettino del mare LaMMA.

Sabato 28 novembre, più sole e vento di nord-est

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature indicative in pianura saranno comprese tra 8 e 14 gradi. A Grosseto il vento da nord-est accompagnerà buona parte della giornata. Anche nel settore marino del Giglio soffieranno venti da nord e nord-est, con raffiche fino a 25 nodi in serata. Il mare, mosso al mattino e al pomeriggio, diventerà molto mosso verso sera.

Il bollettino di criticità regionale emesso il 26 novembre alle 12.12 arriva fino a venerdì 27. Per sabato fa fede il successivo aggiornamento del Centro funzionale regionale. Bollettini e mappa delle allerte della Regione Toscana.