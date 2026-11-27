GROSSETO – Il prezzo del pane, l’aumento dei costi di produzione e le nuove abitudini dei consumatori. Sono questi alcuni dei temi affrontati nella puntata di oggi, giovedì 26 novembre, de “Il tempo di un caffè”, che vede come ospite Marco Coppola, presidente dei panificatori della Toscana di Confartigianato e titolare del Panificio 900, presente a Grosseto con due punti vendita.

Un settore che continua a fare i conti con gli aumenti delle materie prime, dell’energia e dei carburanti, ma che cerca di contenere i prezzi per non gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie.

«Ci sono continuamente piccoli aumenti che, quando andiamo a fare i conti a fine anno, incidono – spiega Coppola –. Al momento, però, non li abbiamo ancora trasferiti al cliente finale. Cerchiamo sempre prima di trovare soluzioni per risparmiare e stare più attenti agli sprechi. Sarebbe bello anche fare squadra tra colleghi per cercare di contenere i costi».

A pesare sui bilanci delle imprese artigiane è l’intera filiera produttiva. Secondo Coppola, rispetto al periodo precedente all’inizio della guerra in Ucraina, il prezzo del grano presenta ancora una differenza di circa 20 euro al quintale. A questo si aggiungono le oscillazioni dei costi dell’energia e del gasolio, particolarmente rilevanti per i panificatori delle zone montane e per chi effettua consegne sul territorio.

Ma a cambiare sono soprattutto le abitudini dei consumatori. La tradizionale pagnotta da un chilo sta progressivamente scomparendo dalle tavole delle famiglie maremmane.

«Le famiglie erano abituate a comprare la pagnotta da un chilo, a mantenerla per più giorni e a utilizzare anche quello che avanzava. Adesso comprano due o tre etti di pane, il minimo indispensabile per la giornata».

Un altro elemento significativo riguarda il potere d’acquisto delle famiglie. Anche nei panifici, infatti, si avverte la differenza tra l’inizio e la fine del mese.

«Si vede tanto la differenza da quando arrivano gli stipendi nelle famiglie a quando stanno già per finire, quando la gente tende a comprare meno», sottolinea Coppola.

Non manca, tuttavia, l’interesse dei consumatori per le novità e per i prodotti di qualità, soprattutto quelli legati al territorio. È il caso del pane realizzato con grani antichi locali e farine provenienti dalla zona di Braccagni.

«È un pane che dura tre o quattro giorni e le persone capiscono questa cosa. C’è molto interesse per questi pani diversi e soprattutto a chilometro zero».

La valorizzazione delle filiere locali rappresenta dunque una delle opportunità per il futuro della panificazione artigianale, in un mercato che deve fare i conti con la crescita dei costi e con una maggiore attenzione alla spesa da parte delle famiglie.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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