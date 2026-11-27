SCANSANO – L’impegno per eliminare la violenza sulle donne non deve limitarsi alla celebrazione della giornata del 25 novembre, ma deve essere costante nel tempo. È con questa convinzione che questa mattina, venerdì 27 novembre, la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi, insieme ai volontari e alle volontarie di Cgil e Spi Cgil Grosseto, Arci, UniTre Scansano e Anpi, ha partecipato alla distribuzione di volantini informativi e a un momento di sensibilizzazione.

“Il 25 novembre è una giornata importantissima, perché ci dà l’occasione di parlare di un problema diffuso, ma ancora troppo spesso sommerso, che ha purtroppo esiti drammatici, come abbiamo visto anche ieri con il terribile femminicidio della giovane Ionela Miruna, uccisa dal compagno. Quello che dobbiamo ricordarci sempre, non solo come donne, ma anche come rappresentanti delle istituzioni e persone attive nella società civile, è che l’impegno deve essere quotidiano”, dice la sindaca Ginesi.

“Anche per questo abbiamo deciso di organizzare questo momento di informazione e sensibilizzazione in occasione del mercato settimanale del venerdì: per coinvolgere tutta la comunità in un’iniziativa che è stata toccante e che speriamo possa lasciare consapevolezza e desiderio di cambiamento in chi vi ha partecipato”.

Oltre all’attività di volantinaggio, sono state lette alcune frasi sul tema della violenza contro le donne ed è stata organizzata anche un’esibizione del coro dell’Unitre, Università delle Tre Età di Scansano, formato e diretto da Sonia Cannizzo.