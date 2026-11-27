ROCCASTRADA. Martedì 1 dicembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro per un intervento sulla condotta di adduzione per il capoluogo situata in località La Stazione.

I lavori sono in programma dalle 10 alle 22 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Roccastrada e nella zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 22.

L’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Pertanto, il disservizio alle utenze presenterà uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, dipendente proprio da tale capacità.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.