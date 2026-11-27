GROSSETO – Lilt Grosseto parla ai giovani: nasce “La prevenzione è giovane”, la campagna che cambia il modo di raccontare la salute. Non è una campagna che tratta di malattie, ma di vita perché la prevenzione si impara prima di averne bisogno.

Per parlare di questo ai giovani si rende necessario approcciarsi con il loro linguaggio, nei loro spazi e attraverso i loro strumenti di comunicazione: da questa consapevolezza nasce “La prevenzione è giovane”, il nuovo progetto ideato e promosso da Lilt Grosseto Aps-Ets per avvicinare ragazze e ragazzi alla cultura della salute e della prevenzione, partendo dall’adolescenza.

Per troppo tempo la prevenzione è stata percepita come qualcosa che riguarda prevalentemente gli adulti, spesso associata alla malattia, alla paura o alla necessità di sottoporsi a controlli medici. Il progetto di Lilt Grosseto vuole cambiare prospettiva: parlare ai giovani di futuro, consapevolezza e cura di sé.

L’obiettivo è trasformare la prevenzione da appuntamento medico a stile di vita, aiutando i ragazzi a conoscere il proprio corpo, ascoltarne i segnali, adottare comportamenti corretti e vivere con naturalezza il rapporto con la propria salute.

La campagna prenderà il via a dicembre e si sviluppa attraverso una serie di sei creatività grafiche dedicate ai principali ambiti della prevenzione: nutrizione, dermatologia, ginecologia, cardiologia, cavo orale, attività fisica e stili di vita sani e benessere mentale. Un linguaggio diretto, leggero e immediato, capace di intercettare l’attenzione delle nuove generazioni senza rinunciare al rigore scientifico.

Le tavole grafiche propongono dialoghi semplici e realistici tra genitori e figli, trasformando dubbi e domande quotidiane in occasioni per parlare di salute. Come nella creatività dedicata alla nutrizione, dove alla domanda «Perché mi tocca andare dal nutrizionista?» segue una risposta ironica ma efficace: «Perché vivere di snack ed energy drink non è un superpotere».

Accanto alla comunicazione social, il progetto coinvolgerà direttamente gli studenti delle scuole medie e superiori attraverso incontri con i professionisti di Lilt Grosseto e iniziative dedicate. Un’occasione per affrontare i temi della prevenzione in modo concreto, accessibile e vicino alla quotidianità dei ragazzi, senza toni allarmistici né lezioni dall’alto, ma con l’obiettivo di incuriosire, informare e rassicurare.

I primi incontri partiranno il 14 dicembre al Liceo Statale Rosmini di Grosseto, per proseguire all’Istituto paritario Chelli di Grosseto e all’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima. Il progetto continuerà anche nel 2027.

«Ogni giorno ci impegniamo affinché la prevenzione raggiunga sempre più persone. Ma abbiamo capito che per costruire una vera cultura della salute dobbiamo partire dai ragazzi. Non vogliamo parlare loro di malattia, vogliamo parlare di futuro. Se riusciremo a farla diventare un’abitudine già durante l’adolescenza, avremo fatto il più grande investimento possibile sulla salute della nostra comunità», afferma Barbara Ciacci, consigliera Lilt Grosseto con delega alla comunicazione.

Con “La prevenzione è giovane”, Lilt Grosseto conferma il proprio impegno e il proprio ruolo di punto di riferimento per la prevenzione sul territorio, scegliendo di innovare non soltanto nei contenuti, ma anche nel modo di comunicarli e raggiungere le persone.

Perché conoscere il proprio corpo, prendersi cura di sé e normalizzare i controlli medici sono abitudini che non devono aspettare l’età adulta. Come sottolinea Barbara Bricca – direttrice di Lilt Grosseto – “La prevenzione non è una cosa da grandi. È una scelta intelligente”.

Per tutte le informazioni sulle attività è possibile contattare la Lilt Grosseto tramite le pagine Instagram e Facebook, il sito www.liltgrosseto.it e il numero 0564-453261.