GROSSETO – Una partita giocata sul filo delle emozioni, tra numeri di famiglia e intuizioni. Nella puntata di questa sera di Affari Tuoi, il programma televisivo condotto da Stefano De Martino su Rai 1, a rappresentare la Toscana e Grosseto è stata Martina Martuscelli, accompagnata in studio dal compagno Giacomo.

I momenti del gioco

La concorrente maremmana ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 1, ma a metà gara ha deciso di accettare il cambio proposto dal “dottore”, spostandosi sul numero 17. Una scelta tutt’altro che casuale: il 17 racchiude due date simbolo per la coppia, il giorno del loro primo bacio e quello della nascita della loro bambina. Subito dopo il cambio, Martina ha aperto proprio il pacco numero 1 scoprendo al suo interno la ballerina, una conferma immediata che sembrava premiare il suo istinto.

Il percorso ha poi regalato qualche momento di tensione quando Martina ha scelto di aprire il pacco della Campania, regione legata al padre, trovando al suo interno i 300mila euro. Nonostante il colpo, la concorrente di Grosseto non si è persa d’animo, arrivando a giocarsi le fasi decisive con tre pacchi ancora in gioco: uno azzurro da 20 euro e due rossi, da 30mila e 200mila euro.

Di fronte all’offerta da 30mila euro avanzata dal “dottore”, Martina ha rifiutato, convinta di voler tenere stretto il suo pacco numero 17. La sfida è così arrivata all’ultimo bivio: sul tabellone restavano soltanto i 20 euro e i 200mila euro, mentre in ballo c’erano il pacco di Martina e quello della Liguria (numero 7), un numero caro alla famiglia perché pronunciato spesso dalla figlia di due anni.

Una vincita piena di emozioni

A quel punto è arrivata la proposta decisiva del dottore: 60mila euro. Martina ha scelto di accettare, portandosi a casa una somma importante e dimostrando ancora una volta ottimo tempismo: nel suo pacco numero 17, infatti, si nascondevano proprio i 20 euro, mentre i 200mila euro erano finiti nel pacco della Liguria. Per Martina e Giacomo si chiude così una serata indimenticabile, con un bel bottino da portare a casa.