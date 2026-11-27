Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo la bella prestazione a Bassano la Blue Factor torna a giocare al Casa Mora: per la settima giornata di serie A1, il Castiglione di Michele Achilli ospita, alle 19 con arbitri Luca Molli e Massimo Nucifero di Viareggio, il Versilia HockeyForte di Roberto Crudeli. Un derby toscano, quello del Tirreno sempre sentito, fra due quintetti che al momento lottano per la salvezza. Il Forte è reduce dal primo successo in stagione, ottenuto su una pista importante come il pala Castellotti contro il Lodi e si presenta dunque in Maremma con il morale a mille. La Blue Factor da parte sua ha perso al Cà Dolfin con il minimo scarto, giocando praticamente alla pari contro una squadra considerata la principale antagonista per il titolo al Trissino.

Le aspettative dunque per assistere ad una grande partita ci sono tutte. “Giocare contro le grandi squadre come il Bassano è forse più facile, ma dobbiamo eliminare i momenti di blackout – dice Achilli, nel presentare la sfida al Forte – e contro i rossoblù di Crudeli ci aspetta una gara tosta, abbiamo il massimo rispetto. Sappiamo che dovremo rimanere concentrati e cercare di sfruttare le occasioni che ci capiteranno”.

Nel Castiglione è anche la partita degli ex Ciupi e Raffaelli che la scorsa stagione erano in rossoblù, possibile rientro di Cabella fuori per un infortunio nell’ultima partita. Il Forte dei Marmi ha perso Guido Pellizzari prima del via del campionato per problemi familiari, David Ballestero passato al Lleida e Liam Bozzetto al Trissino. Arrivati invece il 24enne Abel Moya dal Cerdanyola, e il ritorno di Lorenzo Giovannetti dal Lodi. Uno dei punti di forza rimane il portiere Ricky Gnata, autore di una prestazione monstre proprio a Lodi.

Nel 2008/09 due vittorie castiglionesi: al Casa Mora 2-1 (doppietta di Saez); e 2-1 a Forte (reti di Salvadori e Saez). Lo scorso anno due vittorie del Forte: all’ andata in Versilia 7-5 (Ballestero 3, Dhualde 2, Lopez 1, Bozzetto 1 – Esquibel 2, Lasorsa 3) e al ritorno al Casa Mora 3-0 (Bozzetto, Ballestero, T.Giovannelli).

Sabato sera inizia anche il campionato di serie B e la Blue Factor esordisce, alle 20.45 con arbitro Matteo Galoppi di Follonica, a Prato contro lo Startit. Domenica in pista le formazioni giovanili. Al Casa Mora alle 9.30 l’Under 11 della Blue Factor se la vedrà con la prima in classifica Sarzana. Alle 11 spazio all’Under 17 La Scala, battistrada del girone, che incrocerà i bastoni con il Versilia HockeyForte; alle 15 infine faccia a faccia fra l’Under 13 Lo Scoiattolo e la battistrada Sarzana.

Classifica A1

Hockey Bassano (6) 18 punti; Trissino (5) 15; Hrc Monza (6) 12; Cgc Viareggio (6), Follonica (6), Valdagno (5) 10; Azzurra Novara (6) 9; Sarzana (5) 7; Aw Lodi (6) 6; Versilia HockeyForte (6) 3; Roller Matera (6) 2; Castiglione (6) 1; Pumas Viareggio (6) 0

Classifica Under 17

Castiglione 18 punti; Sarzana A 15; Pumas Viareggio 12; Cp Grosseto 9; Rotellistica Camaiore, Versilia HockeyForte, Sarzana B 6; Prato 0

Classifica Under 13

Sarzana A (4), Cp Grosseto (4) 10 punti; Follonica (3), Cgc Viareggio (4) 7; Rot.ca Camaiore (3), Versilia HockeyForte (4), Castiglione (3), Sarzana B (4) 3; Prato (3) 0

Classifica Under 11

Sarzana (4) 10 punti; Cgc Viareggio (4) 9; Versilia HockeyForte (4) 6; Follonica (3) 4; Castiglione (3), Rot.ca Camaiore (3), Prato (3) 3; Cp Grosseto (4), Siena (4) 0