GROSSETO – Il profilo Facebook del presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti è stato oggetto di un accesso non autorizzato, che ha causato la pubblicazione di contenuti senza il suo consenso.

“Desidero dissociarmi in modo netto da qualsiasi messaggio, immagine o comunicazione pubblicata attraverso il mio profilo a mia insaputa. Si tratta di contenuti che non ho scritto né autorizzato e che non rappresentano in alcun modo il mio pensiero. Mi dispiace per quanto accaduto e mi scuso con tutte le persone che potrebbero essere state raggiunte da queste comunicazioni”.

Per tutelare la propria persona e chiarire la vicenda, Turbanti ha immediatamente contattato la Polizia Postale per formalizzare una denuncia e avviare le procedure necessarie.

“Chiedo a tutti di non considerare autentici i contenuti pubblicati sul mio profilo fino al completo ripristino della sicurezza dell’account e a non condividerli né interagire con eventuali comunicazioni sospette. Ringrazio quanti mi hanno segnalato l’accaduto e manifestato la propria vicinanza. Sto lavorando per recuperare il pieno controllo del profilo e ripristinare quanto prima una comunicazione sicura con chi mi segue”.