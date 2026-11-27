FOLLONICA – La follonichese Giulia Cardini è la nuova presidente regionale della Faib Confesercenti, la Federazione che rappresenta i gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Cardini, presidente provinciale e già vicepresidente regionale raccoglie il testimone lasciato da Federico Valacchi.

Il passaggio di consegne è avvenuto nella serata di giovedì 26 novembre, nel corso della riunione della Presidenza regionale della categoria, dopo le dimissione di Valacchi. Cardini guiderà la Federazione fino alla prossima assemblea elettiva regionale.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me – dichiara Giulia Cardini, presidente regionale facente funzione di Faib Confesercenti Toscana –. Assumo questo incarico in una fase particolarmente complessa, nella quale è in discussione il futuro stesso della nostra categoria. Le crescenti difficoltà economiche delle gestioni e i cambiamenti contrattuali promossi dalle compagnie petrolifere rischiano di compromettere il ruolo imprenditoriale del gestore, costruito in tanti anni di lavoro, investimenti e professionalità».

Tra le priorità della Federazione vi è il sostegno al percorso legislativo di riforma del settore, affinché venga rafforzata la contrattazione collettiva e garantita una maggiore tutela delle imprese di gestione nei rapporti con le compagnie petrolifere.

«Non possiamo più rimandare la soluzione delle numerose problematiche che quotidianamente affrontiamo sui nostri impianti – prosegue Cardini –. Occorre salvaguardare la dignità professionale e imprenditoriale dei gestori, indipendentemente dal marchio della compagnia petrolifera con cui operano. Per farlo sarà fondamentale rafforzare il rapporto con le strutture provinciali, ascoltare gli associati e lavorare in stretta collaborazione con Faib Nazionale».

«Credo fortemente nel lavoro di squadra – conclude Cardini –. Nessuno può affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti. L’unità della categoria e la partecipazione attiva dei gestori rappresentano il presupposto indispensabile per dare maggiore forza alle nostre istanze e costruire un futuro sostenibile per le nostre imprese».

Numerose le questioni affrontate: dalla riforma normativa del settore ai rapporti contrattuali con le compagnie petrolifere, dalle difficoltà negli approvvigionamenti di carburante alla remunerazione dei gestori, fino alle problematiche legate ai pagamenti elettronici, alla liquidità delle imprese e alla sicurezza delle stazioni di servizio.