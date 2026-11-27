GROSSETO – Alla vigilia dell’inizio del campionato di serie B di hockey, la Fisr ha ufficializzato le date della finale Intergirone che vedrà impegnato il Circolo Pattinatori Grosseto, che ha vinto il duello con il CGC Viareggio, contro lo Startit Prato, che ha superato il turno ai tempi supplementari contro i Pumas Viareggio.

La serie prenderà il via mercoledì 2 dicembre alle 20,45 al Pala Rogai di Prato, per poi spostarsi alla pista Mario Parri di via Mercurio martedì 8 dicembre alle 18. Le due formazioni si sono già affrontate nel girone eliminatorio, con due successi dei ragazzi di Massimo Mariotti (6-1, 7-4).

La vincente della finale Intergirone tornerà in campo per la terza fase di Coppa Italia di serie B sabato 19 o domenica 20 dicembre in un concentramento che dovrà scegliere la prima finalista. A sfidarsi saranno anche la vincente di Scandiano-Mirandola e il Giovinazzo, che ha avuto la meglio di Eboli e Matera.