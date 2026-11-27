FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana ha conferito il Pegaso d’argento a Federico Cignelli, ventenne di Porto Santo Stefano (Monte Argentario), per la sua intensa attività nel campo dell’antimafia sociale e nella sensibilizzazione alla legalità nelle scuole.

Tra le più alte onorificenze dell’Assemblea legislativa toscana, il Pegaso d’argento premia chi contribuisce alla crescita morale e civile della regione. Nel caso di Cignelli, il riconoscimento valorizza un percorso precoce ma già ricco, capace di tradurre i valori della giustizia e della memoria in azioni concrete a contatto con le nuove generazioni.

Studente di Lettere Moderne all’Università di Firenze, Federico Cignelli è Coordinatore della Consulta per la legalità della Provincia di Grosseto, ruolo attraverso cui affianca i Comuni nella prevenzione delle infiltrazioni criminali e nel riutilizzo sociale dei beni confiscati. Sul territorio ha ideato e guidato numerosi progetti educativi rivolti agli studenti: dal tour scolastico “Orizzonti Liberi”, dedicato al contrasto alle mafie, al bullismo e ai rischi della rete, fino all’evento “Squarci di libertà” a Grosseto. Tra le iniziative più significative figurano anche il coordinamento del primo Campus Antimafia sui beni confiscati a Semproniano e l’organizzazione della “Settimana dell’Amicizia” a Porto Santo Stefano.

Con questo conferimento, il Consiglio regionale celebra un giovane che ha saputo creare un ponte tra istituzioni, territorio e scuola, dimostrando come il protagonismo giovanile sia un presidio concreto contro ogni forma di illegalità.

«Ricevere questo prestigioso riconoscimento è per me motivo di profonda emozione e responsabilità – dichiara Federico Cignelli –. È un premio che dedico ai miei tanti coetanei che, come me, si impegnano nella società ogni giorno molto spesso senza essere visti, ma anche alla mia terra, Porto Santo Stefano, e alle studentesse e agli studenti che incontriamo nelle scuole: è dalla loro voglia di giustizia che nasce il vero cambiamento».