RISPESCIA – Torna l’EcoNatale, la campagna natalizia di Legambiente che unisce i sapori dei territori e la solidarietà. Anche quest’anno chi sceglie un’eco-confezione porta in tavola, o regala, prodotti agroalimentari di eccellenza, biologici e sostenibili. Con lo stesso gesto sostiene il Progetto Rugiada, che accoglie al Centro Speranza di Vilejka, in Bielorussia, bambine e bambini provenienti dai territori più colpiti dal disastro nucleare di Chernobyl.

L’edizione 2026 arriva nell’anno in cui ricorrono i quarant’anni dall’esplosione del 26 aprile 1986, una ferita che continua a pesare sulla salute di intere comunità. Le eco-confezioni sono 23, pensate per ogni esigenza e con un contributo minimo che va da 20€ a 100€. Contengono prodotti biologici e di qualità provenienti da aziende e realtà attente all’ambiente e al territorio: olio extravergine, conserve, pasta, riso, miele, dolci della tradizione e, per chi ama il vino, sei selezioni dedicate.

Prenotare è semplice: basta andare su econatale.festambiente.it, scegliere la propria eco-confezione e completare la donazione con carta o bonifico. Le confezioni si possono ritirare gratuitamente nella sede di Legambiente a Rispescia, in provincia di Grosseto, oppure ricevere a casa in tutta Italia con un contributo di 5 € per la spedizione. Chi vuole fare una sorpresa può farla spedire direttamente alla persona a cui è destinata, con un biglietto di auguri.

Per ricevere l’eco-confezione prima di Natale, le prenotazioni vanno fatte entro il 18 dicembre. Il ricavato, raccolto da Legambiente attraverso una raccolta pubblica di fondi, sostiene il Progetto Rugiada: dagli anni Novanta, al Centro Speranza di Vilejka, Legambiente accoglie bambine e bambini che vivono nelle zone della Bielorussia ancora contaminate. Il Centro sorge in un’area non contaminata ed è una struttura ecosostenibile: durante il soggiorno i piccoli ospiti seguono un’alimentazione sana, priva di contaminazioni, e vengono sottoposti a controlli medici.

«A quarant’anni da Chernobyl – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente e responsabile di Festambiente – c’è chi continua a pagarne le conseguenze, e sono soprattutto i bambini. Con l’EcoNatale chiediamo a tutti di fare un regalo che fa bene due volte: a chi lo riceve, perché porta in tavola il meglio dell’agricoltura biologica e dei nostri territori, e a chi aspetta un periodo di cure e serenità al Centro Speranza. È un gesto semplice, ma grazie ai circoli, ai volontari e a tutte le persone che ogni anno scelgono le nostre eco-confezioni il Progetto Rugiada non si è mai fermato. Quest’anno vi chiediamo di essere ancora di più: donate speranza con i vostri regali di Natale».