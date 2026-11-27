GROSSETO. «Gli episodi di violenza tra giovanissimi nel nostro territorio non si risolvono soltanto con la repressione: occorre intervenire prima, ricostruendo punti di riferimento educativi concreti e quotidiani», su questa linea muovono le proposte del gruppo “Insieme per Grosseto al centro”.

Per contrastare l’isolamento e offrire alternative reali ai ragazzi, il gruppo avanza un piano articolato su sei ambiti chiave:

Famiglia : incentivi al welfare aziendale e maggiore flessibilità oraria per permettere ad almeno un genitore di essere presente a casa più giorni durante il pomeriggio.

: incentivi al e maggiore per permettere ad almeno un genitore di essere presente a casa più giorni durante il pomeriggio. Scuola aperta dal lunedì al sabato : ripristinare la settimana scolastica su sei giorni per garantire continuità educativa ed evitare lunghi vuoti settimanali, puntando su classi meno numerose , moduli orari da 45 minuti e laboratori pratici già al mattino.

: ripristinare la settimana scolastica su sei giorni per garantire ed evitare lunghi vuoti settimanali, puntando su , moduli orari da 45 minuti e già al mattino. Scuola aperta al pomeriggio : attivare progetti di sport scolastico , studio assistito e laboratori (musica, teatro, pittura, giochi da tavolo, fotografia e podcast, oltre al recupero degli antichi mestieri e dell’ artigianato ) per favorire la socialità reale lontano dagli schermi.

: attivare progetti di , e laboratori (musica, teatro, pittura, giochi da tavolo, fotografia e podcast, oltre al recupero degli e dell’ ) per favorire la lontano dagli schermi. Scuole professionali : dare massima priorità alle attività pratiche e ai corsi di avviamento ai mestieri artigianali , introducendo veri stage lavorativi a partire dai 16 anni.

: dare massima priorità alle e ai , introducendo veri a partire dai 16 anni. Sport (14-18 anni) : investire nello sport di base e di promozione per arginare il forte tasso di abbandono che si registra proprio a partire dai 14 anni.

: investire nello e di per arginare il forte che si registra proprio a partire dai 14 anni. Mentorship e scambio intergenerazionale: istituire percorsi in cui professionisti e artigiani locali affiancano i ragazzi, trasformando il tempo libero in un’occasione di crescita relazionale e di trasmissione delle competenze storiche del territorio.

«I ragazzi hanno bisogno di adulti presenti e di luoghi vivi in cui sentirsi parte di qualcosa, non di essere lasciati soli davanti a uno schermo», dichiara Barbara Chelli, promotrice della proposta sulla mentorship per Insieme per Grosseto al centro. «Mettere in contatto i giovanissimi con i nostri artigiani e professionisti significa restituire loro fiducia, trasmettere il valore del saper fare e ricostruire quel legame tra generazioni che in Maremma è sempre stato la vera forza della nostra comunità. Solo così possiamo offrire ai giovani un orizzonte concreto, prevenendo il disagio prima che si trasformi in emarginazione o conflitto».