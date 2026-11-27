GROSSETO – Investimenti per oltre 14 milioni di euro, 869 cantieri distribuiti lungo 1.850 chilometri di corsi d’acqua e una copertura assicurata interamente dalla contribuenza consortile, con le risorse che tornano esattamente nei territori in cui vengono versate. È questa l’ossatura del nuovo Piano delle attività di bonifica (Pab) 2027 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, approvato all’unanimità dall’assemblea consortile oggi venerdì 27 novembre e trasmesso alla Regione Toscana.

Il documento programma nel dettaglio la manutenzione ordinaria e la vigilanza su un reticolo idrografico che complessivamente si estende per 8.800 chilometri su un comprensorio di 6.117 chilometri quadrati, abbracciando 56 Comuni tra le province di Grosseto (25), Siena (28) e Arezzo (3). La quota principale delle risorse, pari a 12 milioni e 356mila euro (l’88,14% del totale), è destinata alla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua. Altri 866.911 euro coprono l’esercizio e la vigilanza delle opere e degli impianti, 420mila euro sono accantonati come riserva per interventi non preventivabili, mentre 375mila euro riguardano la manutenzione e la gestione delle opere irrigue.

«Il piano – spiega Francesco Corridori, responsabile del settore programmazione e monitoraggio – raccoglie tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che il Consorzio andrà a mettere in atto nel 2027, come previsto dalla legge regionale 79/2012, affinché la Regione possa monitorarli. I lavori, finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, riguarderanno soprattutto sfalci di vegetazione e piccoli riescavi e verranno eseguiti nella quasi totalità da mezzi e personale del Consorzio di Bonifica».

Sul piano operativo, l’esecuzione in amministrazione diretta con maestranze e mezzi consortili – affiancata dalle convenzioni con gli imprenditori agricoli, dalla collaborazione con le cooperative agro-forestali e dagli accordi con le Unioni dei Comuni – consente di abbattere i costi legati a Iva e utili d’impresa, generando un risparmio stimato per i consorziati di circa 3 milioni e 192mila euro rispetto al ricorso a ditte esterne.

La ripartizione territoriale segue le quattro Unità idrografiche omogenee del comprensorio: alla Pianura Grossetana vanno 4 milioni e

196mila euro (33,96%), alla Destra Ombrone 3 milioni e 562mila euro (28,83%), all’Albegna 3 milioni e 41mila euro (24,61%) e alla Sinistra Ombrone un milione e 556mila euro (12,60%). Nelle aree collinari e montane l’azione punta sullo scolo naturale attraverso taglio selettivo, decespugliazione, espurghi e riprofilature spondali, mentre nelle pianure grossetana e dell’Albegna entra in gioco anche lo scolo meccanico affidato a 14 impianti idrovori fissi, 4 mobili e 55 cateratte.

«Gli 869 interventi previsti nel 2027 saranno distribuiti per il 60% nella provincia di Grosseto e per il 40% nella provincia di Siena – sottolinea ancora Corridori – Sono previsti inoltre nella provincia di Grosseto ulteriori interventi per circa 870mila euro che riguardano la manutenzione degli impianti idrovori. Tutta l’attività è finanziata totalmente con il contributo consortile: le quattro unità idrografiche che ricadono all’interno del comprensorio ricevono esattamente le risorse versate dai contribuenti dei rispettivi territori».

Il Pab 2027 è stato definito al termine di un percorso di confronto istituzionale e tecnico che ha coinvolto i Comuni, le Unioni dei Comuni, il Genio Civile Toscana Sud, le organizzazioni sindacali e i dipartimenti Arpat di Grosseto e Siena.