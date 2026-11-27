Foto di repertorio

MASSA MARITTIMA – Un fine settimana da incorniciare per l’ASD Karate Massa Marittima, in vista ai Campionati Italiani di Karate CSEN 2026. La società metallifera si è presentata all’appuntamento agonistico con una delegazione composta da quattro atleti, portando a casa un bilancio straordinario: tre podi conquistati su quattro partecipazioni e prestazioni di altissimo profilo da parte di tutta la squadra.

Protagonista assoluta della spedizione maremmana è la Master Monia Polichetti (cintura nera 5° Dan), capace di brillare nella doppia veste di atleta e istruttrice. Sul tatami ha sbaragliato la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio nel kata, confermando sul campo l’eccellenza tecnica con cui guida quotidianamente i suoi allievi in palestra.

Ottimi riscontri anche nelle altre specialità e fasce d’età, con due terzi posti che arricchiscono il bottino della società. Emilio Paradisi (cintura nera 3° Dan) ha conquistato un meritato terzo posto nel kata, categoria Senior, distinguendosi per precisione e tenuta agonistica.

Fra gli Esordienti, medaglia di bronzo anche per Diego Antonio Cozzolino (cintura marrone) nel kumite, dimostrando grande determinazione e carattere sul tatami.

A completare il quadro della trasferta, la prestazione di Luca Gasperini, cintura nera 2° Dan, categoria Senior. Il karateka massetano ha disputato una gara di alto livello tecnico e agonistico, fermato soltanto da una piccola mancanza regolamentare che ne ha causato la squalifica, senza tuttavia scalfire il valore di una prova convincente.

“Questi risultati rappresentano il frutto diretto dell’impegno costante – ha diramato la società massetana – e del lavoro svolto in palestra durante le settimane di preparazione, un percorso guidato con competenza e passione proprio dall’istruttrice Monia Polichetti e dallo staff tecnico, che hanno seguito i ragazzi sia negli allenamenti che a bordo tatami. Grande la soddisfazione in casa massetana: la dirigenza e gli atleti rivolgono un sentito ringraziamento a Monia Polichetti e ai tecnici per il supporto costante e l’esempio offerto dentro e fuori dal tatami, elementi decisivi per una trasferta che premia il talento individuale dei singoli e ribadisce la solidità dell’intera scuola di karate del territorio”.