GROSSETO – Si è tenuto ieri, 26 novembre, nella Sala Mirto Marraccini di Banca Tema a Grosseto l’evento organizzato come ogni anno da Banca Tema per i propri soci, per celebrare gli studenti più meritevoli e i nuovi nati.

Sono state consegnate 25 borse di studio e 26 bonus bebè per i soci che sono diventati genitori nel corso dell’anno.

Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena, simbolo del traguardo raggiunto.

Anche ai neo genitori Banca Tema ha donato un contributo di augurio per il nuovo nato, per cominciare a costruire insieme il futuro del piccolo, con un omaggio personalizzato in ricordo della serata.

Presenti alla cerimonia il presidente Francesco Carri, i consiglieri di Banca Tema, il direttore generale Fabio Becherini e l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti, i quali si sono complimentati con tutti i premiati. La serata è stata condotta dal giornalista Diego Mancuso.

Ai neo diplomati e laureati il presidente e il direttore hanno ricordato quanto sia importante l’impegno negli studi per diventare cittadini consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale. Alle famiglie hanno rivolto un augurio speciale per i nuovi nati.

“Questo evento rappresenta per noi un momento significativo del rapporto con le comunità e i nostri soci. Con i premi al merito scolastico vogliamo valorizzare l’impegno dei giovani negli studi per costruire il proprio futuro” ha dichiarato il presidente Francesco Carri. “I bonus bebè sono un omaggio, simbolo di attenzione e fiducia nelle nuove generazioni. Vogliamo essere vicini alle famiglie in un’occasione speciale della loro vita, perché siamo convinti che investire nelle persone significhi investire nel futuro del nostro territorio”.

“Il sostegno alla formazione dei giovani e alle famiglie è alla base della missione di una banca di credito cooperativo” ha aggiunto il direttore generale Fabio Becherini. “Dietro ogni premio al merito scolastico c’è un percorso fatto di passione e obiettivi raggiunti, mentre ogni bonus bebè rappresenta un segno concreto di vicinanza alle famiglie che guardano al futuro con speranza e fiducia. Queste iniziative dimostrano che Banca Tema non è soltanto un interlocutore finanziario, ma anche una realtà presente nel percorso di crescita delle persone, capace di affiancare le diverse generazioni e contribuire alla crescita sociale delle comunità”.

L’evento è stato accompagnato dall’esibizione musicale del quartetto d’archi composto dai musicisti Debora Andolina e Davide Pietrunti ai violini, Riccardo Cavalieri alla viola e Alessandro Cavalieri al violoncello. Tutti i musicisti sono membri dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, attiva da decenni sul nostro territorio nella continua ricerca di sviluppare e formare i giovani talenti locali.

Di seguito l’elenco dei premiati per il merito scolastico: Lorenzo Albertazzi, Francesca Bini, Giulia Bonarini, Ilenia Bordo, Edoardo Borzi, Cassandra Brozzi, Giorgia Carboni, Caterina Casamonti, Giada Cesarini, Lorenzo Chiarello, Dante Fani, Camilla Ferri, Noemi Giomarelli, Leonardo Gobbini, Sofia Grechi, Andrea Gubernari, Noemi Landi, Nora Negrini, Giulia Pallari, Arianna Passalacqua, Gino Piccini, Luca Pinelli, Caterina Rastelli, Maria Vittoria Valentini, Diego Vignoli.