GROSSETO – Martedì 1 dicembre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Grosseto per il rifacimento della camera di manovra idraulica in via dei Mille.

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Mille e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

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