ORBETELLO – Un aiuto concreto alle donne vittime di violenza, per restituire loro dignità e conforto in un momento di particolare sofferenza. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la presidente del Lions Club “Orbetello I Presidi”, Luisa Giovannini, ha consegnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello il Kit per il Codice Rosa.

Il kit consiste in un insieme di indumenti destinati alle donne che si recano al Pronto soccorso dopo aver subito violenza e che, durante le procedure investigative, possono essere private dei vestiti, sequestrati dagli inquirenti per consentire la raccolta di eventuali prove.

L’iniziativa nasce per offrire loro un cambio di abiti e un sostegno concreto in un momento di grande fragilità, contribuendo a restituire, almeno in parte, dignità e serenità dopo quanto accaduto.

Il Kit del Codice Rosa è un service nazionale dei Lions, ideato da Francesco Cottini e realizzato in collaborazione con Vittoria Doretti, responsabile del Codice Rosa.

La consegna in ospedale

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore sanitario Massimo Forti, la vicesindaca di Orbetello Chiara Piccini, il direttore del Pronto soccorso Paolo Pisanelli, la responsabile del Codice Rosa per l’ospedale Cristina Puddu, la responsabile infermieristica degli ospedali di Pitigliano e Orbetello Giulia Blanco e la responsabile del Codice Rosa per l’infermieristica Francesca Sabatini.

Presenti anche diversi soci del Lions Club, tra cui lo stesso Francesco Cottini, ideatore del progetto.

La donazione si inserisce nell’impegno del Lions Club a sostegno delle iniziative di sensibilizzazione e assistenza alle donne vittime di violenza, attraverso gesti concreti rivolti a chi affronta un percorso di cura e tutela.