MAGLIANO IN TOSCANA – Torna il servizio gratuito di doposcuola, organizzato dal Comune di Magliano in Toscana, e rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 10 anni di età, che frequentano la scuola primaria.

“Abbiamo voluto proporre nuovamente questa iniziativa – spiega Pamela Calussi, consigliera con delega alla Scuola del Comune di Magliano in Toscana – per dare un supporto alle famiglie nella gestione del tempo extrascolastico. Il servizio, completamente gratuito, sarà portato avanti da una cooperativa e si svolgerà alla scuola primaria di Magliano in Toscana”.

Dall’11 gennaio al 31 maggio compresi, quindi, ogni lunedì e mercoledì, dalle 13 alle 16, i partecipanti potranno beneficiare di una supervisione nello studio e nei compiti, fare attività ludico-ricreative e avere occasioni in più di socializzazione.

Il Comune garantirà il servizio di trasporto sulle linee già attive e sarà a carico delle famiglie solo il costo del pranzo.

Le domande di partecipazione, da presentare sul modulo disponibile sul sito del Comune di Magliano in Toscana all’indirizzo www.magliano-in-toscana.gr.it entro il 15 dicembre 2026, possono essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo o inviate per PEC a [email protected] o per email a [email protected].