GROSSETO – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Grosseto, con servizi mirati alla sicurezza urbana e alla vigilanza sulla circolazione stradale.

Nel corso di un recente controllo su strada, gli operatori del Nucleo Operativo Sicurezza hanno fermato un veicolo con due persone a bordo. Durante gli accertamenti sono emerse alcune irregolarità relative alla circolazione stradale.

L’ispezione del mezzo ha inoltre portato al rinvenimento di materiale pirotecnico, che è stato ritirato dagli agenti.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e controllo svolta dalla Polizia Locale, finalizzata a garantire il rispetto delle norme, tutelare la sicurezza degli utenti della strada e prevenire possibili rischi legati alla detenzione e al trasporto improprio di articoli pirotecnici.

L’attività di vigilanza prosegue sul territorio comunale con controlli mirati, sia per contrastare le violazioni del codice della strada sia per garantire una maggiore sicurezza per la collettività.