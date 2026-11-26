GROSSETO – Settembre e ottobre all’insegna dell’internazionalizzazione per gli studenti e le studentesse del Liceo Rosmini di Grosseto, che anche quest’anno hanno partecipato a soggiorni studio in quattro prestigiose città europee: Bath, Madrid, Monaco di Baviera e Parigi.

Accompagnati dai propri docenti, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza formativa che ha unito corsi di lingua, visite guidate e scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale dei Paesi ospitanti.

Quattro città europee tra lingua e cultura

A Bath hanno approfondito l’inglese immergendosi nell’atmosfera britannica e nelle testimonianze storiche della città. A Madrid hanno scoperto la vivacità della cultura spagnola, tra piazze e musei. Monaco di Baviera ha offerto un incontro con la tradizione e la modernità tedesca, mentre Parigi ha permesso di esplorare la lingua e la cultura francese attraverso i suoi monumenti e i suoi quartieri caratteristici.

Autonomia, curiosità e apertura mentale

Il valore di questi soggiorni va oltre l’apprendimento linguistico: vivere in un contesto diverso, comunicare in lingua straniera e confrontarsi con nuove abitudini favorisce autonomia, spirito di adattamento, curiosità e apertura mentale.

Il ruolo dei docenti accompagnatori

Fondamentale il ruolo dei docenti accompagnatori, che hanno trasformato ogni momento del viaggio in un’occasione di apprendimento e condivisione, rafforzando anche il rapporto tra insegnanti e studenti.

Una scuola aperta al mondo

L’iniziativa si inserisce nella visione educativa del Liceo Rosmini, che considera le attività extracurricolari un’importante opportunità di crescita personale e culturale. Imparare una lingua significa anche comprendere gli altri, superare le distanze culturali e sentirsi parte di una comunità europea.

Da Bath, Madrid, Monaco e Parigi gli studenti tornano con nuove competenze, amicizie, ricordi ed esperienze preziose. Il Liceo Rosmini conferma così il proprio impegno per una scuola aperta al mondo, capace di accompagnare i giovani nella costruzione del futuro anche attraverso il viaggio, la conoscenza e l’incontro con l’Europa.