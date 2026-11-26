CASALECCI. Una settimana senza telefono, con le ordinazioni e i contatti con i clienti praticamente bloccati. È la “disavventura” capitata a una ditta di distribuzione di carburanti molto conosciuta nel territorio, che dal 19 novembre al 26 è rimasta senza entrambe le proprie linee telefoniche fisse. Un disservizio che ha creato non pochi problemi all’attività, con sei dipendenti e un lavoro che, soprattutto in questo periodo, si basa in larga parte sulle chiamate e sulle richieste dei clienti di un prodotto prezioso per affrontare l’inverno: il gas.

I telefoni sono tornati a squillare proprio oggi, mercoledì 26 novembre, intorno alle 11. Proprio mentre Carlo Renieri, titolare dell’azienda, racconta la vicenda, arrivano le prime telefonate. «In cinque minuti mi hanno già chiamato cinque-sei persone. E allora mi chiedo: quanto lavoro ho perso in questi giorni? Il mio è un lavoro molto stagionale, vendiamo carburanti e proprio in questo periodo le persone fanno rifornimento. La vendita e le ordinazioni le abbiamo gestite sempre principalmente al telefono».

La vicenda, racconta Renieri, comincia il 19 novembre, quando entrambe le linee smettono di funzionare. Da quel momento partono i tentativi di risolvere il problema con Tim, il gestore con cui l’azienda è abbonata da anni. «Fin dai tempi della Sip – ricorda Renieri – Ho fatto 34 chiamate all’assistenza. Ogni volta mi mandavano messaggi dicendo che avrebbero effettuato l’intervento il giorno dopo. Ma arrivava il giorno successivo e il problema era sempre lo stesso. Poi un altro messaggio, un’altra promessa e un altro rinvio».

«Messaggi che dicevano il problema sarebbe risolto il giorno dopo, giorno dopo giorno»

A pesare, oltre al mancato funzionamento del servizio, è soprattutto il rimpallo di responsabilità che, secondo il titolare, si sarebbe verificato durante la settimana. «Non sono mai riuscito a capire né chi sarebbe venuto a fare la riparazione né quando. Mi hanno amareggiato soprattutto le promesse scritte – ricorda – quei messaggi che continuavano ad assicurarmi che il problema sarebbe stato risolto. Promesse che invece non venivano puntualmente rispettate. Mi avevano anche parlato della possibilità di attivare un trasferimento di chiamata, ma non è mai stato possibile. Anzi, una consulenza tecnica mi ha detto che non era proprio fattibile. Insomma, alla fine ho soltanto aspettato, e mi sono arrabbiato, tanto».

Un’attesa che ha avuto conseguenze concrete anche nei rapporti con la clientela. «Sono venute persone anche da località non proprio vicine, come Pomonte, Albinia e Roccastrada a chiedermi che fine avessi fatto, perché non rispondevo al telefono. Ma non è che non volessi rispondere: semplicemente le linee non funzionavano. E avevo due linee, con due abbonamenti distinti, ma nessuna delle due era operativa».

Il problema, a quanto gli sarebbe stato riferito, sembrava essere riconducibile a una centralina di servizio distante poche centinaia di metri dalla sede dell’attività. «Siccome sono linee vecchie e nessuno ci vuole mettere mano, quando succede un guasto nessuno vuole spendere per intervenire e si finisce in queste situazioni», è l’amara considerazione di Renieri.

«Cambierò operatore»

Una vicenda che ha portato il titolare a prendere una decisione definitiva: «L’altro ieri ho fatto un abbonamento con una società che utilizza la parabola e mi stacco da Tim. Sono sempre stato con loro, prima Sip e poi Tim, ma dopo quello che è successo non me la sento di continuare».

La delusione, spiega, deriva anche dalla sensazione di non essere stato messo nelle condizioni di scegliere come affrontare il problema. «Se mi avessero detto subito che si trattava di un problema annoso, proponendomi una soluzione certa, o una alternativa, invece di continuare a rimandare, avrei potuto decidere prima quale strada prendere. Invece sono rimasto ad aspettare, accumulando rabbia, perdendo tempo e probabilmente anche clienti».

Infine, conclude con una considerazione che va oltre la sua personale esperienza: «Le lungaggini burocratiche non devono essere fatte scontare al cliente, che deve poter usufruire del servizio al massimo delle sue possibilità visto che paga – ricorda – Se non ci fosse stato tutto questo rimpallo di responsabilità mi sarei comportato diversamente. Mi sono sentito preso in giro. Non si può trattare così né un privato né un’azienda commerciale. Ci sono realtà che hanno una posizione di monopolio e forse giocano anche su questo, però non si può far scontare ai clienti: sono loro quelli che pagano».