CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Hanno preso il via a Castiglione della Pescaia i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Ximenes n. 3, di proprietà comunale. L’intervento, finanziato attraverso un contributo della Regione Toscana e fondi del bilancio comunale, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso dell’Amministrazione comunale per rendere gli spazi abitativi e pubblici sempre più accessibili e inclusivi.

L’investimento complessivo ammonta a 106mila euro, di cui 75mila euro finanziati dalla Regione Toscana e 31mila euro a carico del bilancio comunale.

Il progetto, predisposto dagli uffici comunali del settore Lavori pubblici e Patrimonio, prevede la realizzazione di una rampa di accesso a uno degli ingressi laterali dell’edificio e l’installazione di una piattaforma elevatrice, un ascensore, per accedere ai tre livelli del fabbricato composto da dieci alloggi Erp, nel quale risiedono prevalentemente persone anziane e cittadini con disabilità certificate e difficoltà di deambulazione.

I dettagli del progetto

La rampa di accesso all’ingresso laterale dell’edificio, necessaria per superare i gradini attualmente presenti e consentire di raggiungere agevolmente l’atrio comune, è realizzata con struttura in ferro zincato e piano antiscivolo, sarà dotata di un pianerottolo intermedio, montanti e corrimano, così da garantire un accesso più sicuro e agevole anche alle persone con ridotta capacità motoria.

L’ascensore, una piattaforma elevatrice certificata Ce, ha una portata di 300 chilogrammi, equivalente a quattro persone; la struttura sarà collocata sul retro del fabbricato e consentirà l’accesso direttamente sui balconi dei diversi piani, permettendo così agli abitanti di raggiungere il proprio appartamento senza dover affrontare le rampe di scale attualmente presenti.

Il progetto comprende anche l’adeguamento delle aperture sui balconi, la sostituzione degli infissi con nuove porte-finestre in alluminio e vetro, l’installazione di una ringhiera di protezione al piano terra e la predisposizione di nuovi punti luce nelle aree di sbarco della piattaforma elevatrice.

«Questo intervento – dichiara la sindaca Elena Nappi – si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale per il superamento delle barriere architettoniche, che riguarda non soltanto gli edifici pubblici e residenziali, ma anche la viabilità pedonale, i marciapiedi, gli attraversamenti e gli spazi urbani. La realizzazione di una rampa esterna e l’installazione di un ascensore in un fabbricato di alloggi Erp consentirà di eliminare gli ostacoli che oggi limitano l’autonomia di chi vi abita, garantendo a tutti una migliore fruibilità dell’intero edificio, delle parti comuni e dei singoli alloggi. Accessibilità e autonomia significa anche poter vivere la propria casa senza ostacoli».