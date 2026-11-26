AMIATA – Quella che doveva essere una giornata di celebrazione e condivisione per la comunità di Piancastagnaio si è trasformata in un’emergenza sanitaria. I festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, patrona della musica, organizzati dalla Filarmonica “Egisto Cavallucci”, si sono infatti conclusi con 38 persone colpite da una sospetta intossicazione alimentare.

Dalla musica in piazza al pranzo sull’Amiata

Il programma delle celebrazioni era iniziato sabato 21 novembre con il tradizionale concerto di Santa Cecilia. La mattina seguente, i componenti della banda hanno sfilato lungo le strade del centro storico di Piancastagnaio, partecipato alla Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta celebrata dal parroco monsignor Giampietro Guerrini ed eseguito il proprio repertorio in piazza dell’Orologio.

Al termine delle esibizioni, un gruppo di 38 persone — composto da musicisti di varie generazioni, familiari e dallo stesso parroco — si è poi trasferito sul versante grossetano dell’Amiata per il consueto pranzo conviviale presso un ristorante nella zona di Castel del Piano.

I malori nella notte e i ricoveri ospedalieri

I primi sintomi sarebbero comparsi improvvisamente durante la notte tra domenica e lunedì. Molti dei partecipanti hanno accusato febbre, vomito e forti disturbi intestinali. La situazione ha reso necessario l’intervento dei sanitari e il ricorso alle cure ospedaliere presso alcune strutture delle province di Siena e Grosseto, da cui i pazienti sono stati successivamente dimessi.

Tra le persone rimaste intossicate ci sarebbero anche diversi bambini e adolescenti, il parroco monsignor Guerrini e il presidente della Filarmonica.

Avviate le indagini sanitarie e i controlli dei Nas

Sull’episodio sono scattati immediatamente gli accertamenti sanitari per individuare l’alimento responsabile e chiarire eventuali responsabilità. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri del Nas, mentre il presidente della banda ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia formale ai carabinieri.

La dichiarazione del sindaco di Piancastagnaio

Sull’accaduto è intervenuto anche il primo cittadino di Piancastagnaio, Franco Capocchi: “A seguito dell’episodio di intossicazione che ha coinvolto 38 componenti della nostra Filarmonica, con sei persone che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere, desidero esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, la più sincera vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti”.

“Un pensiero particolare va ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e a tutti i componenti della Banda, insieme al presidente, che ha vissuto in prima persona questa spiacevole esperienza e che risulta ancora fortemente debilitato. A tutti loro rivolgo l’augurio di una pronta e completa guarigione, con la speranza di poterli rivedere quanto prima in salute, sereni e nuovamente insieme, con gli strumenti in mano, a riempire di musica le strade e le piazze del nostro paese”.

“La Filarmonica “Egisto Cavallucci” è una realtà preziosa per Piancastagnaio, un patrimonio di tradizione, cultura e comunità. A tutti voi un grande abbraccio e l’augurio di tornare presto alla vostra musica”.